استشارى: الزكام سبب رئيسي في الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى عند الأطفال

التهابات الأذن الوسطى عند الأطفال، التهابات الأذن الوسطى من المشكلات التى يعانى منها الأطفال كثيرا خاصة فى فصل الشتاء نتيجة ضعف مناعتهم.

والتهابات الأذن الوسطى عند الأطفال، لها أسباب عديدة ولكن عادة تحدث نتيجة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

أسباب التهابات الأذن الوسطى عند الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه غالبًا ما تكون نزلات البرد أو الزكام سببًا لإصابة الطفل بالتهابات الأذن، وإذا كان الطفل مصابًا بالزكام، فقد تتورم أو تنتفخ أذنه الوسطى، وربما يؤدي هذا الانتفاخ إلى احتباس السوائل داخل أذنه ما يخلق بيئة دافئة ورطبة واحتمال انتشار البكتيريا.

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وأضاف شبيب، عندما يحدث الالتهاب يتكون صديد ويضغط على طبلة أذن طفلك فتنتفخ وتلتهب، وقد ترتفع درجة حرارة الطفل لأن جسم الطفل يحاول محاربة المرض، ويعرف هذا النوع من التهابات الأذن بالتهاب الأذن الوسطى الحاد.

وتابع، ويعتبر الطفل أكثر عرضة لتراكم السوائل لأن الأنبوب في أذنه الوسطى قصير وأفقي، وما زال في مرحلة نمو، وعندما يكبر الطفل، يصبح هذا الأنبوب أطول وعموديًا أكثر، ما يقلل خطر الإصابة بالالتهاب، وتتحسن العديد من التهابات الأذن تلقائيًا دون أن يحتاج الطفل المضادات الحيوية، لأن أذن الطفل تتحسن خلال ثلاثة أو أربعة أيام مع أو بدون استخدام المضادات الحيوية.

التهابات الأذن الوسطى، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

للحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.