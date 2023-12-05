هيئة الدواء تكشف 16 فئة يجب عليهم الحصول على تطعيم الإنفلونزا

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الفئات «الأكثر احتياجًا» للقاح الإنفلونزا والواجب عليهم أخذ مصل الأنفلونزا سنويًا؛ لتجنب وتقليل المشاكل الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا

وتشمل هذه الفئات:

1-كبار السن وعمرهم ٦٥ سنة فما فوق. ​

2-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.​

3-الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.​

4-الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٩ عامًا ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل.​

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5-الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض مثل الأشخاص المصابين بالإيدز، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم أو الأدوية مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب العلاج بالكورتيكوستيرويدات المزمنة أو أدوية أخرى تثبط جهاز المناعة

6-السيدات الحوامل وبعد نهاية الحمل بأسبوعين. ​

7-الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.​

8-مقدمو الرعاية الصحية. ​

9-الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية.​

10-مرضى الربو ومن لديهم أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (السدة الرئوية

11-مرضى الحالات العصبية والنمو العصبي المضطرب.​

12-مرضى اضطرابات الدم مثل مرض الخلايا المنجلية

13-مرضى اضطرابات الغدد الصماء مثل مرضى السكري

14-مرضى القلب مثل أمراض القلب الخلقية وقصور القلب الاحتقاني والشريان التاجي​

15-من يعانون من أمراض الكلى واضطرابات الكبد. ​

16-مرضى الاضطرابات الأيضية مثل الاضطرابات الأيضية الموروثة واضطرابات الميتوكوندريا

وتنشر فيتو س وج عن كل ما يتعلق بتطعيم الإنفلونزا بحسب الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا

١- هل يجب تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الإنفلونزا أم جرعتين؟

تطعيم الإنفلونزا يؤخذ جرعة واحدة سنويًا، ولكن هناك فئات يجب أن تحصل علي جرعتين وهم الأطفال اللذين عمرهم اقل من ٩ سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم حتى ولو جرعتين على موسمين او الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا.

٢- متى تبدأ مناعة الجسم في الحماية من فيروس الأنفلونزا بعد تناول التطعيم ؟



المناعة الكاملة تتحقق بعد اسبوعين من التطعيم، وتستمر لستة اشهر، بعدها تبدأ تقل تدريجيًا،لذا يتم الحصول علي تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا

٣- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا في الاصابة بالأنفلونزا؟



إطلاقا لأن التطعيم معطل أي يستحيل ان يسبب المرض، ويمكن تفسير الإصابة بنزلات البرد بعد تناول التطعيم من خلال عدة أسباب منها:

- ان متلقي التطعيم كان في بداية الإصابة بنزلة برد وظهرت الإصابة بعد التطعيم

- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد اسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في ذلك الوقت

٤- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا اى أعراض جانبية؟

يمكن ان يسبب تطعيم الإنفلونزا ارتفاع حرارة بسيط طفيفة او إحمرار حول مكان الحقنة.

٥- هل يمكن تغيير نوع تطعيم الإنفلونزا في الجرعة الثانية إذا لم يتوفر نفس النوع؟

يمكن التبديل بين الانواع.

٦- هل التطعيم مسموح بيه لمرضى التصلب المتعدد MS؟

يمكن لمرضي التصلب المتعدد الحصول على تطعيم الإنفلونزا

٧- هل مسموح بتطعيم الإنفلونزا لمرضى السرطان؟

يمكنهم تناول التطعيم.

٨- هل يجب تناول تطعيم الإنفلونزا في شهر آكتوبر فقط؟



يمكن في أي وقت تناول تطعيم الإنفلونزا قبل تاريخ إنتهاء الصلاحية المكتوبة على العبوة، وتعمل المناعة بعد اسبوعين من الحقن وتستمر سته اشهر على الاقل.

٩- هل يمكن للحامل تلقي تطعيم الإنفلونزا ؟

يوصي الأطباء به خاصة في الستة أشهر الأخيرة من الحمل.