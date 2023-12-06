الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، فيتو

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

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تحرك سريع 

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات.  

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معلومات عن السفينة 

يبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليا علي توصيل  أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.  


ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية. 

 

وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة. 

 

وكان قد التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق وفدا رفيع المستوى من شركة سيمنس، برئاسة مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس، يرافقها رالف لينين رئيس قسم مبيعات وخدمات ما بعد البيع لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس، ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر، ووائل عمر نائب الرئيس الأول لقطاع الصناعات الرقمية، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.  

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قناة السويس هيئة قناة السويس قاطرة سفينة قطر المجرى الملاحي للقناة الفريق أسامة ربيع

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