الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

لجنة انتخابية للوافدين بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

قال المهندس مصطفي أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية الاولي والثانية في محافظة الإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أعطى توجيهات بسرعة تجهيز لجنة انتخابية تيسيرا على المستثمرين أصحاب الشركات والمصانع بوجود لجنة انتخابية للوافدين من خارج محافظة الإسماعيلية لتسهيل العملية الانتخابية بمقر لجنة خدمات المنطقه الصناعية أيام 10، 11، 12 من ديسمبرالجاري.

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ندوات توعية للعاملين 

و أوضح ابوحديد، إنه تم عقد عدة ندوات لتوعية العاملين بالمصانع وحثهم علي المساركة في الاستحقاق الدستورى وضرورة المشاركة الايجابية واشار الي توفير وسيلة مواصلات تيسيرًا على الموظفين والعاملين الوافدين من خارج محافظة الاسماعيليه للتوجه لمقر اللجنه للإدلاء بأصواتهم داخل مقر لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالاسماعيلية.   

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المشاركة الانتخابية 

وأضاف المهندس مصطفي ابوحديد، أن المشاركة الانتخابية تزيد وتعزز من الوحدة الوطنية والتضامن والتكافل الاجتماعى، وترفع مستوى الوعي السياسي فى المجتمع مما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل وتزداد حيويتها وتساهم فى صلابة الجسد السياسى فى المجتمع كما  أن المشاركة الانتخابية الكبيرة تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم وتعزز من احترام العالم لنا وتغلق الطرق والأبواب أمام المتآمرين ضد الوطن.  


أهمية المشاركة الانتخابية 

و شدد ابوحديد  على أهمية المشاركة الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية خاصة أنه تم قطع أشواط كبيرة فى هذا الأمر خلال السنوات الماضية؛ ويجعلنا نستكمل استراتيجية الجمهورية الجديدة التى بدأنا فى تنفيذها لبناء الدولة والإنسان معا بالاضافة  إلى أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم وليس مجرد الشعور بأن صوته الانتخابي مجرد تحصيل حاصل متمنيا ان تنعم مصر ام الدنيا بالرخاء والتنمية والاستقرار وتحقيق المزيد من النجاحات التنموية المختلفة في كافة القطاعات والتي ابهرت العالم.
 

 

 

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