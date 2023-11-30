الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

السياسات التسويقية تنجح في جذب 387 سفينة للعبور لأول مرة بإجمالي إيراد  71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر

أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور 2264 سفينة خلال شهر نوفمبر

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فيتو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة. 

رئيس جامعة قناة السويس يدعو الطلاب  إلى المشاركة بمسابقة حافز الابتكار

الفريق أسامة ربيع: Antipollution قطعت شوطا كبيرا لإعداد مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن

حركة الملاحة في القناة 

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر سجلت عبور 2264 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 93  سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.3 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل  125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق 10.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 8.2 % . 

Advertisements

عائدات قناة السويس 

وأضاف الفريق ربيع أن عائدات قناة السويس خلال شهر نوفمبر من العام الميلادي الحالي حققت زيادة كبيرة قدرها 20.3 %، حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 854.7  مليون دولار مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي بفارق  144.4 مليون دولار. 

وأكد الفريق ربيع أن المؤشرات غير المسبوقة المتتالية التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة تعد نتيجة مباشرة لنجاح مشروعات التطوير والخدمات الملاحية ودعم القيادة السياسية في رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها العددية والاستيعابية لتتمكن من استيعاب معدلات نمو حركة التجارة العالمية، كما تعكس نجاح السياسات التسعيرية والتسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة في التعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري حيث نجحت السياسات التسويقية في جذب سفن تعبر لأول مرة بلغ عددها 387 سفينة بإجمالي إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023. 

مشروع تطوير المجرى الملاحي 

وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بدعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي، مشيرًا في هذا الصدد إلى الضرورة الحيوية التي يمثلها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28 % وهو ما لمسنا تأثيره الفعلي في بعض الحالات بمنع جنوح عدد من السفن التي تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها في نطاق المشروع. 

وأشار رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بانتهاء مشروع التوسعة بتوسعة القناة  40 مترًا جهة الشرق، وذلك من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه جاري عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة ( محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد وذلك بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية. 

وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 76 % بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

في سياق آخر، استقبلت الأحواض العائمة التابعة لترسانات وشركات الهيئة خلال شهر نوفمبر سفن كبيرة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح حيث استقبل الحوض العائم" فخر القناة" أول وحدة بحرية علي الحوض وهي وحدة الخدمات البترولية  PMS 12 من النوع PIPE LYER، ويبلغ طولها 110 متر، وعرضها 36 مترا، وحمولتها الكلية 6635 طن، فيما يبلغ الطول الكلي للحوض العائم فخر القناة  260 مترا، وعرضه 62 مترا، وغاطسه يصل إلى 18 مترا بحمولة 35 ألف طن بما يمثل نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.

كما  استقبل الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، ناقلة الوقود العملاقة "ASTARI I" التابعة لشركة "Saud Shipping" في واحدة من أكبر عمليات الصيانة والإصلاح التي تنفذها الشركة على مدار تاريخها.

وتعد ناقلة الوقود" ASTARI I" هي أكبر سفينة (من حيث العرض) يمكن رفعها على الأحواض المتواجدة بالترسانات المصرية وعلى مستوى الساحل الغربي للبحر الأحمر بالكامل، وهى بحجم Suez Max إذ يبلغ طول الناقلة 275 متر وعرضها 48 مترا وبحمولة إجمالية (Gross Tonnage) قدرها حوالي 80000 طن، وحمولة صافية (Net Tonnage) 47000 طن.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور 96 سفينة في 17 نوفمبر الماضي ( ذكرى افتتاح القناة) كثالث أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سفينة حركة الملاحة تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس عائدات قناة السويس

مواد متعلقة

رئيس شركة جريفولز إيجيبت يكشف لطلاب جامعة قناة السويس تفاصيل مشروع مشتقات البلازما

الفريق أسامة ربيع: Antipollution قطعت شوطا كبيرا لإعداد مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن

أسامة ربيع يبحث التعاون المشترك مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

الفريق أسامة ربيع يلتقي وفد الخط الملاحي العالمي COSCO لبحث سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

اعترافات مثيرة للمذيعة إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتويات غير أخلاقية

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

إسرائيل تعلن شرطا وحيدا لتمديد الهدنة في غزة

زاك سنايدر يكشف عن إصابته بالفزع لرؤية آمبر هيرد

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 1-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 1-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 30-11-2023

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية