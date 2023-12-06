إهداء درع الجمعية الجغرافية المصرية لرئيس جامعة قناة السويس (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك في حضور الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا.

أبرز المرافقين خلال الزيارة

ورافق رئيس الجمعية الجغرافية المصرية كل من الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل الأمين العام للجمعية الجغرافية المصرية، والدكتور عبد الرازق الكومي وكيل كلية الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة طنطا.

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جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

مؤتمر الجمعية الجغرافية

يأتي اللقاء على هامش عقد مؤتمر الجمعية الجغرافية الأول بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة، والذي يقام تحت عنوان: "الموسم الثقافي للجمعية الجغرافية المصرية".

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

هذا ويتم خلال المؤتمر الذي تقام فاعلياته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- تناول أهمية جغرافية سيناء وإقليم القناة، والمشروعات القومية الكبرى التي تتم في تلك المنطقة الواعدة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد زكي السديمي درع الجمعية للدكتور ناصر مندور تقديرًا لزيارته للجامعة.





وكان قد ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في وقت سابق اجتماع مديري عموم الجامعة وذلك في حضور ومشاركة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير، وبحضور جميع المديرين العموم.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالتصويت حق لكل منتسبي الجامعة، وواجب وطني أما الاختيار فهو حرية مطلقة للجميع.

تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية، من خلال الرسائل الصوتية، لافتًا إلى أن المغتربين سيتم عمل لجان لهم للتصويب بالإسماعيلية.

تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

كما تطرق "مندور" بالحديث حول تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتسبي الجامعة، مضيفًا أن الانضمام للمنظومة يُمثل ميزة نسبية لموظفي الجامعة، لابد من الاستفادة منها، خاصة مع التطوير الجذري الذي يتم داخل المستشفيات الجامعية، مُعلنًا عن الانتهاء من تجهيز مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، لربط جميع منتسبي الجامعة بالمنظومة من خلال هذا المركز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من مركز الأورام.

وتابع "مندور" أن أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي أصبحت مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة، وسيتم الانتهاء قريبًا من الدور الأرضي بمبنى العيادات الخارجية، فضلا عن أن الخدمات ستشمل موظفي الجامعة المحالين للمعاش.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهير أبو عيشه أنه تم الانتهاء من 8 كليات، وجاري تنفيذ الخطة الزمنية لانضمام منتسبي الجامعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببقية الكليات والإدارات.



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