الشركات الصينية العسكرية تشارك بقوة للمرة الثالثة بمعرض إيديكس (صور)

انطلقت فعاليات اليوم الثالث لفعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى نسخته الثالثة والذى تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر الجارى على أرض جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وحرصت فيتو على عمل جولة داخل جناح جمهورية الصين التي تحرص للعام الثالث علي التوالي لعرض منتجاتها الدفاعية والعسكرية داخل معرض ايديكس من خلال كبري الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع العسكري.

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شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية



وتأتي في مقدمة هذه الشركات شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية، المتخصصة في مجال صناعة التدريب ومنها تصنع طائرة التدريب K8E والتي تشارك بصورة مستمرة داخل المعرض وعرضت عدد من منتجاتها في مجال طائرات التدريب.



ورصدت عدسة فيتو ايضا داخل الجناح الصيني منتجات Limited وتعمل هذه الشركة الإصلاحات وتطوير المعدات المختلفة كما شمل الجناح عرض لشركات متخصصة وهي متخصصة في الذخيرة الذكية وأنظمة الدفاع الجوى والدفاع الصاروخى والتعاون التكنولوجي العسكري والأمن غير التقليدي فضلا عن منتجات الصناعات المختلفة.





معرض ايديكس

وشهد معرض ايديكس إقبالًا كبيرًا وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى.

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالميًا بكافة أجنحة المعرض التى تضمنت معروضات فى 22 جناحًا دوليًا لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.





وتنوعت فئات العارضين من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة المتخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والتى شاركت بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية بالمعرض الذى يتيح للزائرين مشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.



وجاء ذلك بحضور العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة وزائرى المعرض من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين فى هذا المجال.

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