الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ميسي الصغير

الأرجنتيني كلاوديو
الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري،فيتو

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري والذي يطلق عليه " ميسي الصغير" في أقرب وقت.

 

الصحيفة أفادت بأن السيتي يتصدر حاليًا السباق للتعاقد مع الشاب الأرجنتيني البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يُطلق عليه اسم ليونيل ميسي القادم.

فيما توج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي، بجائزة أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة "تايمز" الأمريكية. 

Advertisements


ميسي أفضل رياضي لعام 2023

 

وأكدت صحيفة تايمز الأمريكية أن اختيار ميسي أفضل رياضي في عام 2023، بفضل ما أحدثه من تغيير على ساحة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي قادمًا من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

 قائلة: "غيّر ميسي، النجم الأرجنتيني الذي غادر باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي هذا الصيف، بشكل جذري مشهد كرة القدم المتنامي في الولايات المتحدة هذا العام".

 

 

 

 

تايمز تختار ميسي أفضل رياضي لعام 2023، فيتو 

وأضافت: "مع استضافة الولايات المتحدة ثلاث بطولات دولية كبرى في السنوات الثلاث المقبلة (كوبا أمريكا في عام 2024، وكأس العالم للأندية في عام 2025، والأروع منها جميعًا، كأس العالم في عام 2026)، فمن المؤكد أن تجذب المزيد من المشجعين، لكن ميسي شخص كان سريع الحركة في هذا الصدد".

وواصلت: "مع وجود الرياضي الأكثر احترامًا وتأثيرًا على هذا الكوكب الذي يلعب في ميامي على مدار العامين المقبلين على الأقل، ولا يزال يؤدي في قمة مستواه - فقد فاز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى كأفضل لاعب في العالم لهذا العام، وهي الثامنة له في أكتوبر الماضي- أصبحت الولايات المتحدة الآن دولة كرة قدم، أمة كرة قدم".

من جانبه، قال ميسي للصحيفة الأمريكية: “كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، حاولت العودة، ولم يحدث ذلك، صحيح أيضًا أنني لاحقًا كنت أفكر كثيرًا في الذهاب إلى الدوري السعودي، وبدا كلا الخيارين السعودية وأمريكا مثيرين للاهتمام للغاية بالنسبة لي، في الوقت الحالي، لا يمكننا الشكوى من أي شيء، ربما يكون أصعب شيء يمكن التكيف معه هو حركة المرور”.

وقال ميسي عن خططه في عام 2024: "عام 2024؟ الشيء الأكثر أهمية الآن هو التعافي بشكل جيد بدنيًا وعقليًا أيضًا، والراحة، وقضاء بعض الوقت مع عائلتي، مع أصدقائي ثم التفكير في العودة بنفس الرغبة كما هو الحال دائمًا، مع بعض التحديات الخاصة المقبلة".

 

من ناحية أخرى، قلل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من قيمة الدوري الأمريكي، الذي انتقل إليه في صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي يعترف بضعف الدوري الأمريكي

وفي تصريحات نشرتها موقع sport bible البريطاني قال ميسي في اعتراف لأول مرة عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي قائلا: "أدرك جيدا أنني ذهبت إلى دوري صغير، لكن الأمور تسير وفق الكثير من المعطيات".

وأبدى ارتياحه الشديد بوجوده في مدينة ميامي قائلا: "الناس هنا جعلوا الأمر سهلا للغاية بالنسبة لنا، المشجعون والأشخاص الذين أقابلهم كل يوم في الشوارع، إنها مدينة مذهلة، ولهذا السبب أستطيع أن أعيش هنا بمنتهى السعادة".

ورغم أن ميسي صاحب الـ 36 عاما لعب دورا بارزا في تتويج فريقه إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات، وهو الأول في تاريخ النادي منذ تأسيسه على الإطلاق، إلا أن الموقع البريطاني أكد أنه اتفق بشكل غير مباشر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، الذي قال خلال وقت سابق إن الدوري السعودي أقوى من الدوري الأمريكي.

وأضاف رونالدو وقتها مشددا "الدوري السعودي سيتفوق على الدوريين الهولندي والتركي أيضا في غضون فترة قصيرة"، وهي التصريحات التي فسرها البعض بتقليل كريستيانو من خطوة ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

ميسي الولايات المتحده الامريكيه باريس سان جيرمان مانشستر سيتي

مواد متعلقة

تقارير: النادي السعودي الأقرب لضم أونانا حال رحيله عن مانشستر يونايتد

أرقام إريك تين هاج أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

مصير مولر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

بقيادة محمد صلاح، ليفربول يسعى لصدارة الدوري الإنجليزي على حساب شيفيلد "الجريح"

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مان يونايتد ضد تشيلسي وظهور جديد لـ صلاح

أحمد عادل عبد المنعم: أشعر بالراحة في الإسماعيلي وهذه رسالتي للاعبين والجماهير

ميدو يحذر من كارثة حال عودة فتوح إلى الزمالك ويكشف موقف فيتوريا النهائي لضم اللاعب للفراعنة

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

وشهد شاهد من أهلها، إسرائيليات يكشفن كذب نتنياهو بشأن الاعتداء عليهن جنسيًا (فيديو)

الفصائل الفلسطينية تصر على رفض التهجير إلى سيناء وتوجه نداء لمصر

تعرف على لجنة ورقم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024، كل ما تريد معرفته عن لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد كبير

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

دي خيا يستقر على فريقه الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 6-12-2023

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية كثيفة وسقوط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 نساء لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية