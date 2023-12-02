ميسي يعترف لأول مرة: الدوري الأمريكي صغير

قلل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، من قيمة الدوري الأمريكي، الذي انتقل إليه في صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي يعترف بضعف الدروي الأمريكي

وفي تصريحات نشرتها موقع sport bible البريطاني قال ميسي في اعتراف لأول مرة عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي قائلا: "أدرك جيدا أنني ذهبت إلى دوري صغير، لكن الأمور تسير وفق الكثير من المعطيات".

وأبدى ارتياحه الشديد بوجوده في مدينة ميامي قائلا: "الناس هنا جعلوا الأمر سهلا للغاية بالنسبة لنا، المشجعون والأشخاص الذين أقابلهم كل يوم في الشوارع، إنها مدينة مذهلة، ولهذا السبب أستطيع أن أعيش هنا بمنتهى السعادة".

Advertisements

ورغم أن ميسي صاحب الـ 36 عاما لعب دورا بارزا في تتويج فريقه إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات، وهو الأول في تاريخ النادي منذ تأسيسه على الإطلاق، إلا أن الموقع البريطاني أكد أنه اتفق بشكل غير مباشر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، الذي قال خلال وقت سابق إن الدوري السعودي أقوى من الدوري الأمريكي.

وأضاف رونالدو وقتها مشددا "الدوري السعودي سيتفوق على الدوريين الهولندي والتركي أيضا في غضون فترة قصيرة"، وهي التصريحات التي فسرها البعض بتقليل كريستيانو من خطوة ميسي بالانضمام إلى إنتر ميامي.

من ناحية أخرى، قال ميسي في تصريحات لشبكة (أي.إس.بي.إن) “طالما أشعر أنني بحالة جيدة وأنني قادر على الاستمرار في تقديم الأداء، سأفعل ذلك (مواصلة اللعب مع الأرجنتين). كل ما أفكر فيه اليوم هو الوصول إلى كوبا أمريكا وأن أكون قادرا على خوض البطولة. بعد ذلك سيحدد الوقت ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم أم لا. سأكون في عمر (39 عاما) الذي لا يسمح لي عادة باللعب في كأس العالم. بدا أنني كنت سأعتزل بعد كأس العالم 2022، الآن أريد أن أكون مع الفريق أكثر من أي وقت مضى. نحن نمر بلحظة استثنائية وأريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، دون التفكير في العامين أو الثلاثة القادمين وهي فترة كبيرة في كرة القدم”.

ويحتفظ الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات بذكريات مريرة لآخر مرة أقيمت فيها كأس كوبا أمريكا على الأراضي الأمريكية في النسخة المئوية لعام 2016، حيث وصلت الأرجنتين إلى النهائي لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام تشيلي.

كان هذا النهائي الثالث على التوالي الذي تخسره الأرجنتين مع ميسي كقائد، بعد كأس العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015، قبل أن يقود بلاده للفوز باللقب القاري في 2021.

بعد ذلك فازت الأرجنتين بكأس الأبطال 2022 على حساب إيطاليا قبل أن تتغلب على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم العام الماضي.

وأكد ميسي “ربما نقدم أداء جيدا في كوبا أمريكا ويسير كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للاستمرار. ربما لا. الأمر صعب. كوني بطلا للعالم جعلني أشعر براحة نفسية، لأنني أعلم أنه في عملي يمكنني تحقيق كل شيء”.

وتشارك ستة فرق من منطقة الكونكاكاف في كوبا أمريكا كضيوف بما فيها الولايات المتحدة والمكسيك. وستعرف الأرجنتين منافسيها عند إجراء القرعة في السابع من ديسمبر.