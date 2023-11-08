الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

جريزمان يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي

جريزمان، فيتو
جريزمان، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، مطلوب في الدوري الأمريكي.

وبدأ الدوري الأمريكي مؤخرا في استقطاب بعض لاعبي الليجا، على  غرار ثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جريزمان قد يرحل عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام كبير من أندية الدوري الأمريكي بضمه.

Advertisements

وأضاف التقرير، أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي هو أحد الفرق التي أبدت اهتماما بضم جريزمان، إلى جانب زميله ألفارو موراتا.

وسبق أن أعرب جريزمان عن رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد، حيث استعاد بريقه من جديد، وأصبح يسجل باستمرار.

ويمتد عقد جريزمان في ملعب واندا ميتروبوليتانو، حتى صيف 2026.

أتلتيكو مدريد يسحق سيلتك بسداسية 

أتلتيكو مدريد
اقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا بانتصاره الساحق على ضيفه سيلتك الاسكتلندي 6 /0، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة، التي شهدت فوز لاتسيو الإيطالي على ضيفه فينورد الهولندي 1 /0.

وصعد أتلتيكو مدريد إلى صدارة المجموعة الخامسة، رافعا رصيده إلى 8 نقاط. 

ويأتي لاتسيو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم فينورد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويحل سيلتك في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، تقمص المهاجمان الدوليان الفرنسي أنطوان جريزمان والإسباني ألفارو موراتا دور البطولة بتسجيل كل منهما هدفين لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل جريزمان هدفين في الدقيقتين 6 و60 وأحرز موراتا هدفين في الدقيقتين 45 و76 وتكفل صامويل لينو وساول نيجويز بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 66 و85.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أتلتيكو مدريد جريزمان الدوري الأمريكي انطوان جريزمان

مواد متعلقة

أتلتيكو مدريد يكتسح سيليتك 6-0 في دوري أبطال أوروبا

بسبب الراتب الخيالي، تعثر مفاوضات تجديد عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة وبديله جريزمان

جريزمان: الدوري الإسباني الأفضل في العالم

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية لمدة 3 أيام لهذا السبب

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

ميلان يحقق أرباحا طائلة بالفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على التعاقد مع نجم ليفربول

ضغط تركي على إسرائيل من خلال مشاريع الطاقة لوقف إطلاق النار في غزة

وزير المالية: تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

أيمن الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من مواجهة الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

رغم تشاؤم متابعيها على مواقع التواصل، صانعة محتوى تنقش اسم صديقها على جبينها (فيديو)

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 4 أصناف من المعسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية