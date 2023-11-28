أجويرو يؤكد عودة ميسي إلى برشلونة

ميسي، تحدث الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عودة مواطنه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني.

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي

وقال أجويرو في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية "برشلونة كان يمر بوقت عصيب للغاية عندما وصل تشافي كمدرب، لكنه يتمتع بالحمض النووي للبارسا".

وأضاف النجم الأرجنتيني "لقد تمكن تشافي من تحقيق نتائج مميزة في وقت قصير، إنه مدرب شاب نجح في تكوين فريق يجمع بين اللاعبين المخضرمين والمواهب الشابة".

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وأكد "ميسي يحب برشلونة ويشعر بالانتماء للنادي والمدينة، كما أن الشعور لدى ليو تجاه البارسا لا يزال قائمًا".

وأختتم "في بعض الأحيان، أعتقد أن عودة ليونيل ميسي للفريق الكتالوني، مسألة وقت، رغم أنني لم أناقش هذا الأمر معه".

يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، يمتد حتى شهر ديسمبر عام 2025.

رودريجو جوس ينتقد تعرضه لحملات عنصرية بعد أزمته مع ميسي

من ناحية أخرى اشتكى رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، تعرّضه لحملة عنصرية وتعليقات سلبية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رودريجو على مواقع التواصل الاجتماعي: "العنصريون متواجدون دائمًا فى كل مكان. حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة شتائم وكل أنواع الحماقات. إنها هنا كي يراها العالم بأكمله".

وأضاف: "إذا لم نفعل ما يريدون، إذا لم نتصرّف كما يعتقدون بوجوب أن نفعله، إذا ارتدينا شيئًا يزعجهم، إذا لم نخفض رؤوسنا عندما يعتدون علينا، إذا شغلنا مساحات يعتقدون بأنها ملكهم فحسب، يتصرّف العنصريون بسلوكهم الإجرامي. (ولكن) حظهم سيء. لن نتوقف!".

رودريجو تحدث عن "نضال مستمر"، فيما أشارت "ماركا" إلى أن اللاعب ومعسكره يدرسان السبل القانونية التي يمكن اتباعها في هذا الصدد.

وجاء الترتيب لمنتخبات أمريكا الجنوبية بعد الجولة السادسة من التصفيات كالآتي:

المركز الأول: الأرجنتين.. 15 نقطة.

المركز الثاني: أوروجواي..13 نقاط.

المركز الثالث: كولومبيا..12 نقاط.

المركز الرابع: فنزويلا.. 8 نقاط.

المركز الخامس: الإكوادور.. 9 نقاط.

المركز السادس: البرازيل..7 نقاط.

المركز السابع: باراجواي.. 5 نقاط.

المركز الثامن: تشيلي.. 5 نقاط.

المركز التاسع: بوليفيا.. 3 نقاط.

المركز العاشر: بيرو.. نقطتين.

ويتنافس 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويتأهل أصحاب الـ 6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب تصفيات الملحق.

وكانت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 انطلقت بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025.

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وتشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرة، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وشهدت نتائج الجولات الخمسة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية التالي

نتائج الجولة الأولى لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

باراجواي 0-0 بيرو

كولومبيا 1-0 فنزويلا

الأرجنتين 1-0 الإكوادور

أوروجواي 3-1 تشيلي

البرازيل 5-1 بوليفيا

نتائج الجولة الثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا 0-3 الأرجنتين

الإكوادور 2-1 أوروجواي

فنزويلا 1-0 باراجواي

تشيلي 0-0 كولومبيا