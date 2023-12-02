شنايدر: كنت الأجدر بجائزة الكرة الذهبية في 2010 بدلا من ميسي

الكرة الذهبية، انتقد الهولندي ويسلي شنايدر، نجم ريال مدريد وإنتر ميلان المعتزل، عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2010 بدلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم تحقيقه الثلاثية مع فريق إنتر ميلان في موسم 2009-2010، وقيادة منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

وحقق شنايدر الثلاثية مع إنتر ميلان بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب بطولتي الكأس والسوبر، كما قاد منتخب بلاده هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 ضد إسبانيا، قبل أن يخسر الطواحين بهدف نظيف عن طريق أندريس إنييستا، إلا أن رغم ذلك لم يتوج بجائزة الكرة الذهبية.

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وفاز ليونيل ميسي في 2010 بجائزة الكرة الذهبية، ومن خلفه إنييستا وتشافي، وحل ويسلي في المركز الرابع.

وقال شنايدر في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كان من الظلم بعض الشيء أنني لم أفز بجائزة الكرة الذهبية في 2010، لقد فاز بها ميسي في النهاية".

وأضاف: "لست الرجل الذي يبكي بسبب ذلك، الكرة الذهبية هي جائزة فردية، وأنا أفضَل الفوز بالألقاب الجماعية، والتي حققتها مع إنتر في ذلك الموسم، وسأختار دوري الأبطال على الكرة الذهبية دائمًا".

واختتم: "حتى الآن أشعر بالحزن بعد خسارة نهائي كأس العالم ضد إسبانيا، لقد كانوا فريقًا مُذهلا، لكننا قدمنا مباراة كبيرة جدًا أمامهم، وكنا نستحق الفوز، ووصولنا للنهائي كان إنجازًا رائعًا".

من ناحية أخرى، اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بوجود خلاف مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مقابلة مع شبكة "ESPN".

خلاف ميسي مع ليفاندوفسكي

وشوهد ميسي وهو يتجاهل ليفاندوفسكي عندما التقى منتخبا الأرجنتين وبولندا في كأس العالم قطر 2022، ويُعتقد أيضًا أنه استهدفه على وجه التحديد خلال المباراة بالحيل والمراوغات.

وقال أنخيل دي ماريا زميل ميسي إن الأخير كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي، وقال: "حتى جدتي أدركت أن ميسي كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي".

وفي محادثة مع شبكة "ESPN" تناول ميسي الخلاف مع ليفاندوفسكي واعترف بأنه منزعج من تصريحات ليفاندوفسكي بعد فوزه بجائزة "The Best".

وأشاد ميسي بالمهاجم ليفاندوفسكي عند فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وأشار إلى أن نجم بايرن ميونخ آنذاك كان يجب أن يفوز بها في 2020 عندما تم تأجيل الجائزة بسبب وباء كورونا.

تصريحات ميسي عن ليفاندوفسكي

ولم يصوت ميسي لصالح ليفاندوفسكي للفوز بجائزة "The Best"، حيث قال ليفاندوفسكي: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أتعامل معه".

وأضاف: "لقد قمت بالتصويت لميسي لأنني أقدر ما فعله في 2021، وبالطبع قبل ذلك، ميسي صوت لي في الكرة الذهبية، ولا أعرف لماذا تغيرت وجهة نظره لاحقًا".

وأنهى ليفاندوفسكي حديثه قائلًا: "ومع ذلك، ليس لدي أي ندم أو شكوى، لقد قبلت ذلك، لقد اتخذ قراره وهذا كل شيء".

وتحدث ميسي عن مدى انزعاجه من كلمات ليفاندوفسكي، وأكد ميسي صحة تصريحات دي ماريا وقال: "نعم تجاهلت ليفاندوفسكي خلال المباراة، وكنت غاضبا للغاية، لأنه تحدث بطريقة غير مقبولة، وبالفعل تعمدت مراوغته في الملعب".

وتابع: "ثم التقينا وتحدثنا وأدركنا أن الأمر كان سوء تفاهم، لقد كنت منزعجًا، واعتقدت أنني لم أرد بالمثل على ما قاله، كان الأمر ساخنًا، انزعج ليفاندوفسكي أيضا، لأن ما قاله انتشر عبر وسائل الإعلام بطريقة غير دقيقة".

ومع انتقال ليفاندوفسكي للعب في برشلونة حيث فريق الطفولة والإنجازات لميسي قال قائد الأرجنتين: "تحدثا كثيرًا عن النادي، وعن المدينة، وكان كل شيء على ما يرام".