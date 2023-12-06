أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء 6-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأربعاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا، وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 11.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأربعاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأربعاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 134 إلى 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13 ألف جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، ذرة تركي بسعر 12100 جنيه، علف صويا 46% بسعر 33 ألف جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 31500 جنيه، كسب صويا بسعر 33 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأربعاء، سجل علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيهًا إلى 24.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 12 إلى 13 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت روزي بيور سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 28 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.