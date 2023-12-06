الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء 6-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية.

Advertisements

 

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء

 أسعار الدواجن الحية والمجمدة  في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأربعاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

 وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا،  وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 11.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأربعاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأربعاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 134 إلى 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13 ألف جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، ذرة تركي بسعر 12100 جنيه، علف صويا 46% بسعر 33 ألف جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 31500 جنيه، كسب صويا بسعر 33 ألف جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأربعاء، سجل علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 24 جنيهًا إلى 24.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 12 إلى 13 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت روزي بيور سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا،  كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 28 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا،  كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

txt

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

txt

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في قنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن الدواجن الحية الدواجن المجمدة الدواجن والبيض المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع تطبيق المبادرة الحكومية بورصة الدواجن سعر الدواجن سعر الفراخ سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الدواجن سعر كيلو الدواجن البلدي سعر كيلو الفراخ سعر كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

رئيس شعبة الدواجن يكشف عن تراجع في أسعار البيض والفراخ (فيديو)

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض اليوم بالأسواق

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 12-8-2023

ارتفاع أسعار البيض وانخفاض الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

الأكثر قراءة

محمد رمضان في ورطة والجمهور يفتح النار عليه لهذا السبب | فيديو

استمرار أزمة الشحات والشيبي.. استدعاء الشناوي وكهربا للشهادة.. أول تحرك من الخطيب.. وخبير: اللاعب المغربي خالف اللوائح

بعد انتظام خدمات الإنترنت، تعرف على حجم التعويض للمستخدمين من المصرية للاتصالات

"مشتاجين لك دوى دوى يادميل".. أطرف إيفيهات عبد الغني النجدي ..وسر إصابته بالاكتئاب في أيامه الأخيرة

بالمئات، قناة عبرية تكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب

طلب عاجل من الضرائب لأصحاب هذه المشروعات

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

Advertisements

منوعات

المزيد

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 6-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية