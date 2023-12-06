استشهاد وإصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون

غزة الآن، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين واستشهاد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي ببلدة طمون جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

إطلاق نار كثيف

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية.

Advertisements

كما أفادت مصادر محلية، بأن عددًا من الدوريات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت أيضًا بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة جنين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من مدينة جنين ومخيمها، عقب عدوان جديد استمر نحو 9 ساعات، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص، بينهم سيدة وطفلة، واعتقال 18 مواطنًا على الأقل، وتدمير للبنية التحتية.

40 آلية عسكرية وجرافات

وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة ومخيمها، ظهر أمس الثلاثاء، من شارع جنين- الناصرة، وانتشرت في حي الزهراء ودوار الداخلية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام السيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 مواطنين، بينهم سيدة وصفت إصابتها بالخطيرة، وطفلة برصاصة في الساق.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوَّلت عددًا من المنازل إلى نقاط عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين عرف منهم: ساري البظ، مراد حلمي علاونة، محمد خالد طالب، عزيز الألماني، قصي مهند الشامي، محمد العامر والد الشهيدين أيسر وأيهم، عثمان استيتي ونجليه، عمران سويطي، عدي الغول، معاذ أحمد نواهضة، أمين محمود نواهضة، محمود الصباغ، خضر أبو قطنة، وبسام تركمان، زهير ومحمد محمود استيتي، قبل أن تفرج عن عدد منهم.