انسحاب قوات الاحتلال من جنين بعد تدمير كبير للبنية التحتية

غزة الآن ، انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من مدينة جنين ومخيمها بعد تدمير البنية التحتية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال أحدث دمارًا هائلًا بالبنية التحتية في جنين.

اعتقال 12 فلسطينيا وإصابة ثلاثة آخرون فى مخيم الدهيشة

وعلى صعيد آخر أصيب فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وارطاس وواد النيص.

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وأفاد مصدر أمني بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي (17 و44 و42 عاما)، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا إلى أحد المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة الدوحة غربا مدير مدرسة الخلفاء الراشدين في البلدة محمود جوابرة في الخمسينيات من عمره، بينما داهمت مبنى دائرة السير وعددا من المطابع وعبثت بمحتوياتها.

وفي قرية ارطاس جنوبا تم اعتقال لؤي شلش بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرة عمال من قطاع غزة بعد ان داهمت مكان سكناهم في مقر جمعية واد النيص الخيرية في قرية واد النيص جنوبا.

اعتقال فتاة فى رام الله



من جانب آخر وثقت وسائل إعلام فلسطينية لحظة قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة بعد اقتحامها بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة إسعاف وتم تفتيشها في محيط مستشفى الأمل بمدينة جنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف هجماتها على خان يونس

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حدة القصف على مناطق في جنوب القطاع، حيث تعرض غرب مدينة خان يونس ليل الإثنين الثلاثاء إلى قصف عنيف، بحسب مراسل العربية/الحدث.

الاتصالات مقطوعة



وقال سكان وصحفيون إن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على جنوب قطاع غزة يوم الإثنين مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بعضهم في المناطق التي طلبت إسرائيل من السكان الاحتماء بها.

في موازاة ذلك أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أمرت إسرائيل السكان بمغادرة مناطق من خان يونس. لكن السكان قالوا إن المناطق التي طُلب منهم الذهاب إليها تتعرض لإطلاق النار أيضًا.