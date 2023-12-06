صالح الجعفراوي يتصدر تريند يوتيوب بـ "وينك يا إنسانية" عن معاناة غزة | فيديو

نجح صالح الجعفراوي، المصور الصحفي وصانع المحتوى، في تصدر تريند يوتيوب، بفيديو كليب باسم “وينك يا إنسانية”، عن حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة.

ونشر صالح الجعفراوي فيديو كليب، وينك يا إنسانية، على صفحته الرسمية بمنصة انستجرام، وعلق عليه قائلًا: هذا العمل خرج من رحم المعاناة بأبسط الإمكانيات لنري العالم بشاعة المشهد، ولنوصل رسالتنا لكل العالم باللغة التي يفهمها الجميع، لغة الصوت والصورة الموسيقى.

Advertisements

تضمنت كلمات الكليب، نداء للعالم كي يغضب على دماء الأطفال والضحايا، ويدعو لغزة بالصمود حتى تتحقق الحرية.

وتخطي الكليب نصف مليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحه، والذي وصل للتريند الرابع على اليوتيوب.