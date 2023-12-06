قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس والمقاومة تستقبلها بـ"العبوات الناسفة" (فيديو)

غزة الآن ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية.

عاجل| تغطية صحفية: إطـلاق نــار تجاه قـوات الاحـــتلال في بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/l8REzGMXH7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 6, 2023

كما أفادت مصادر محلية، بأن عددًا من الدوريات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت أيضًا بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

#فيديو | اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال أمام مدخل مخيم الفارعه جنوب طوباس. pic.twitter.com/ixB7IDzRAe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 6, 2023

وأشارت إلى اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال أمام مدخل مخيم الفارعة جنوب طوباس.

#شاهد | مصادر محلية: اشتباكات عنيفة في مخيم الفارعة جنوب طوباس. pic.twitter.com/iftUkpgDKZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 6, 2023

Advertisements

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة جنين

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من مدينة جنين ومخيمها، عقب عدوان جديد استمر نحو 9 ساعات، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص، بينهم سيدة وطفلة، واعتقال 18 مواطنًا على الأقل، وتدمير للبنية التحتية.

40 آلية عسكرية وجرافات

وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة ومخيمها، ظهر أمس الثلاثاء، من شارع جنين- الناصرة، وانتشرت في حي الزهراء ودوار الداخلية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام السيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 مواطنين، بينهم سيدة وصفت إصابتها بالخطيرة، وطفلة برصاصة في الساق.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوَّلت عددًا من المنازل إلى نقاط عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين عرف منهم: ساري البظ، مراد حلمي علاونة، محمد خالد طالب، عزيز الألماني، قصي مهند الشامي، محمد العامر والد الشهيدين أيسر وأيهم، عثمان استيتي ونجليه، عمران سويطي، عدي الغول، معاذ أحمد نواهضة، أمين محمود نواهضة، محمود الصباغ، خضر أبو قطنة، وبسام تركمان، زهير ومحمد محمود استيتي، قبل أن تفرج عن عدد منهم.

مخيم جنين

وقصف الاحتلال منزل المواطن سليم أبو عواد بمنطقة الساحة في مخيم جنين، بصاروخ "أنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران وإلحاق أضرار جسيمة في المنزل، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران.

كما اندلعت النيران في منزل المواطن عثمان أبو قطنة في حي السمران داخل المخيم، جراء عدوان الاحتلال، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان وإخمادها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف في مخيم جنين، أثناء محاولتهم نقل حالة مرضية من داخل المخيم.

وانتشر جنود الاحتلال في محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا، حيث فرضوا حصارًا عليهما وفتشوا مركبات الإسعاف وأعاقوا عمل طواقمها، وسط مواجهات عنيفة.