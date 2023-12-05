الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

"بإيدينا نبني بلدنا... انزل وشارك" ندوة لتعزيز المشاركة الانتخابية في الدقهلية

ندوة لتعزيز المشاركة
ندوة لتعزيز المشاركة الانتخابية في الدقهلية، فيتو

نظم مركز شباب منشأة بسنديلة التابع لإدارة بلقاس، اليوم الثلاثاء، ندوة لحث المواطنين والعاملين بمراكز والمراكز المحيطة به على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار " بايدينا نبني بلدنا... انزل شارك"، المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 

وذلك بحضور عبدالباسط عبدالصمد مدير إدارة شباب بلقاس، ونور الفاروق رئيس قسم المتابعه بالإدارة، وحسن البدالى رئيس قسم الانشاءات، وسعيد الدسوقى، وسيد نصحى المتابعين بالإدارة.

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أكد عبدالباسط عبدالصمد مدير إدارة شباب بلقاس، علي مدى أهمية المشاركه السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني لكل مواطن لكى يوضح ويرسم مستقبل وطنه. حيث إن انتخابات الرئاسة هى التى تحدد المشهد السياسي العام للوطن.

وأضاف عبد الباسط بأن السبيل لإدلاء المواطن برأيه، هو وضع صوته فى صناديق الانتخاب، ويجب على المواطنين النزول الى اللجان الانتخابية لكى يشهد العالم على قوة الدولة المصرية، وأيضا أكد إطلاق سلسلة من الندوات خلال الأيام القادمة بمراكز الشباب لتعزيز الوعي والمشاركة الانتخابية، وممارسة  كل مواطن لحقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي تنفيذ الندوة  تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور  ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعبد الباسط عبدالصمد مدير إدارة شباب بلقاس.

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