الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز المنصورة وأجا

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية لتفقد المقار

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جولة تفقد خلالها مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز المنصورة وأجا للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء.

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تفقد محافظ الدقهلية  عددًا من مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمركزي المنصورة وأجا للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية  2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصورة، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال " مختار": أدعو جموع شعب الدقهلية بالنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنصنع ملحمة وطنية يتحدث عنها جميع دول العالم، ليعلموا ويدركوا مدى وعي الشعب المصري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

حيث تفقد " المحافظ " مدرسة سلكا الاعدادية المشتركة، ومدرسة أجا الثانوية بنات ووجه لوكيل وزارة التربية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس

بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وخارجها وصيانة واصلاح كافة التلفيات وتجهيز أماكن انتظار الناخبين.

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

محافظ الدقهلية يوجه بتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 التنسيق الكامل التربية والتعليم بالدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية دكتور ايمن مختار صطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

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