تعرف على كيفية التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل
في إطار حرص وزارة النقل على التواصل الدائم مع المواطنين من أجل الارتقاء مستوى الخدمة بوسائل المواصلات المختلفة، نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسائل التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.
تضمنت وسائل التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين على مجموعة متعددة من وسائل التواصل أهمها الخط االساخن والواتساب بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.
وتسعى وزارة النقل من خلال خطة شاملة من أجل القضاء على بعض السلوكيات داخل وسائل المواصلات العامة من خلال مجموعة من حملات التوعية، وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية على أنه لا تهاون في تطبيق الغرامات على كل من يرتكب أي من السلوكيات المخالفة لقواعد تشغيل القطارات، لأن هذا الأمر يمس مصلحة الدولة، وأن القضاء على مثل هذه السلوكيات جاء نتيجة التهاون في فرض العقوبات على مر السنوات السابقة.
وأضاف وزير النقل أن هناك تعاونا كبيرا مع المؤسسات الدينية الممثلة في وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية للقيام بالعديد من حملات التوعية داخل القرى والمدن، للتأكيد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على مرافق الدولة وعدم العبث بها واستخدامها الاستخدام الأمثل والتخلي عن بعض السلوكيات الخاطئة حتى لا يتعرض المواطن نفسه الغرامات الفورية وعرقلة عملية التطوير التي تشهدها السكة الحديد الآن.
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