السكة الحديد: حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري بالرقم القومي

أعلنت هيئة السكة الحديد بدء حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري لقطارات المناشي ومنوف والمطرية،مع إمكانية حجز التذاكر قبل معاد السفر بـ14 يوم من خلال الرقم القومي بحد أقصى 4 تذاكر لكل بطاقة وفي حالة طلب رغبة الراكب في إلغاء الحجز يتم استرجاع قيمة التذكرة من خلال شباك التذاكر بمحطة القطار قبل 48 أو24 ساعة من قيام الرحلة.

حجز تذاكر القطارات،فيتو

تأتي عمليات التطوير التي تشهدها منظومة حجز تذاكر القطارات التيسير علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

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وأكدت الهيئه انه تم إتاحة الحجز من قبل كافة القطارات ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

خطوات رد التذكرة المسدد قيمتها

وأوضحت الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.

الحجز من خلال شبابيك المحطات

ولم تغن الطريقة الجديدة لحجز تذاكر القطارات عن النظام القديم لحجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة على مستوى الجمهورية،في الوقت نفسه تسعى السكك الحديدية إلي زيادة أعداد شبابيك حجز التذاكر وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل عمليات الحجز والتيسير على المواطنين.