كارت النقل الموحد، فكرة بدأها لطفي منصور وحولها كامل الوزير إلى واقع.. اختلاف نظم الدفع كان العائق.. وميكنة قطاع النقل عالج التحديات

كارت النقل الموحد الذكي، يُعد الحلم الأكبر لويزرة النقل الأسبق المهندس محمد لطفي منصور، عندما وضع مخططا لإصدار كارت ذكي يمكن استخدامه في استقلال المترو والسكك الحديد ودفع رسوم الطرق.

وظل حلم منصور ينتقل من وزير إلى آخر، حتى وصل للمهندس كامل الوزير الذي تبنى الحلم ووضع خطة لتحويله إلى واقع للعمل على التيسير على المواطنين، وهو ما دفع وزير النقل لاعتماد مخطط شامل لميكنة منظومة النقل باكملها للوصول إلى تنفيذ مشروع الكارت.

وكان هناك عدد من المشاكل في طريق الكارت الموحد وهي:

أولا: اختلاف سيستم الخط الأول للمترو عن الثالث وتم حل هذة المشكلة مؤخرا.

ثانيا: الاختلافات بين منظومة المترو والسكك الحديد ورسوم الطرق.

ثالثا: اختلاف نظم وسيستم السكك الحديد والمترو وتم حلها.

صناعة النقل والسكك الحديد

على صعيد آخر، تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للنقل الذكي والخاصة برقمنة وميكنة قطاعات النقل خلال الفترة القادمة وعلى رأسها السكك الحديد والمترو والمواني.

وأكد وزير النقل أن قطاعات النقل المختلفة تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ونسعى لتوطين صناعة النقل والسكك الحديد خلال الفترة القادمة من خلال التعاون لتصنيع السكك الحديدية في مصر والتصدير للخارج. موضحا أن الدولة تسعى لتنمية شاملة هدفها بناء اقتصادي جديد وتنمية التجارة الخارجية ما ينعكس على تقليل البطالة.

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ويجري العمل على توفير أعلى وسائل الأمان والسلامة والعمل على ربط مصر بالدول العربية والإفريقية خلال الفترة القادمة مع رفع كفاءة العنصر البشري.

وأكد أن الوزارة تسعى لتطوير الوضع التشريعي والمؤسسي خلال الفترة المقبلة ورقمنة السكك الحديدية والأنفاق.

يعد قطاع النقل البحري أبرز القطاعات التي تسعى الدولة لتنميتها خلال الفترة القادمة من خلال الربط الإلكتروني بكافة الجهات، ومن خلال عمليات رقمنة القطاع وميكنة العمل بما يساعد على سرعة إنهاء إجراءات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي للبضائع.

وتخطط النقل والعديد من الجهات الاخرى خلال الفترة القادمة لإنشاء شبكة موحدة للربط بين الموانئ البحرية وربطها بمنظومة الجمارك وميكنة المعلومات بين الموانئ بما يسمح مستقبلًا باعتماد البصمة الإلكترونية واعتماد نظم تشغيل على أعلى جودة.

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ومن المقرر أن تعقد قطاع النقل البحري والموانئ عددًا من الندوات لتطوير العمل بقطاعات النقل البحري ككل خلال الفترة القادمة.

وتستعد الموانئ المصرية، للتحول بشكل كامل لنظام الميكنة والنظام الرقمي لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات، وتسهيل إجراءات السفن على أرصفة الميناء، وكذلك لتنظيم واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني.

وكشف مصدر بقطاع النقل البحري، أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني.

وأوضح أن قانون الجمارك الجديد والقانون الخاص بميكنة الدفع الإلكتروني للأموال والجاري نظرة بالبرلمان من المقرر أن يقنن نظام التوقيع الإلكتروني ويتم اعتماده بكافة الموانئ والدوائر الجمركية مما يوفر على الشاحنات وأصحاب البضائع والخطوط الملاحية ما يقرب من 4 أيام كانت تضيع بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن الشحنة لحين وصول الأوراق وفحصها.

وأشار إلى أنه مع التوقيع الإلكتروني من السهل اعتماد نظام التوقيع عن بعد والدفع عن بعد لتسهيل إجراءات التخليص ودمجها لتنتهي في ثلاث ساعات بدلًا من 4 أيام.

وشدد على أهمية تحويل نظام الدفع للجمارك وكافة أجهزة الموانئ ليصبح نظاما إلكترونيا كاملا ويتم من خلاله اعتماد عمليات الفحص الشامل بالأجهزة الإلكترونية للبضائع بما يسهل إجراءات التخليص الجمركي.

وكان البرلمان المصري بدأ نظر قانون الجمارك، وقوانين تتيح وتعتمد الدفع الإلكتروني للأموال، والذي يعيد تنظيم الحركة بالموانئ.

تجهيز محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وشهد الفريق مهندس كامل، الوزير، وزير النقل إتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًّا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة ٦٨ ٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة ٣٢٪ لشركة CMA CGM ووقع عن الجانب الأول لواء بحري / عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية وعن الجانب الثاني السيدة/ كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM.

صرح وزير النقل أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجارة واللوجستيات، كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات التي يتم إنشاؤها بالموانئ المصرية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنافسية والإبداع بين المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف اللازمة لتطوير هذا المجال بشكل أفضل، كما يتضمن المؤتمر بعض الفعاليات مثل ورش العمل والمعارض التي تسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والتواصل مع خبراء مجال النقل البحري، وبالتالي تعزز فرصهم لتحقيق النجاح والتميز في هذا المجال المتطور.

يذكر أن وزارة النقل سبق ونظمت العديد من المؤتمرات لمناقشة رقمنة الموانئ وكان آخرها مؤتمر مارلوج بالتنسيق مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والذى ناقش خطط رقمنة الموانئ والربط بالذكاء الاصطناعى.

المؤتمر الدولي للنقل الذكي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا Trans ME A 2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضًا عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبرى.

وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافًا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائي الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والمترو.