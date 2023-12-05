الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ماذا قالت المنتجة ناهد فريد شوقي لـ فيتو قبل وفاتها عن أزمتها مع محمد رمضان

ناهد فريد شوقي، فيتو
ناهد فريد شوقي، فيتو

 رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي ،  عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري،  وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

 

أزمة محمد رمضان وعائلة ملك الترسو

 وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، أثار محمد رمضان غضب أسرة ملك الترسو بعد مقارنة أعماله بأعمال فريد شوقي.

وردت المنتجة  الراحلة ناهد فريد شوقي على النجم محمد رمضان بعد مقارنة أعماله بأعمال الفنان فريد شوقي وذلك  من خلال  حوار تلفزيوني سابق له انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

 وقالت ناهد فريد شوقي في تصريح خاص لـفيتو:" يكفيني رد فعل الجمهور علي الفيس بوك والانستجرام"، معربة عن سعادتها برد فعل الجمهور تجاه “رمضان”.

 

المنتجة ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

 وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ناهد فريد شوقي وفاة ناهد فريد شوقي المنتجة ناهد فريد شوقي اخبار الفن

الأكثر قراءة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع الإيفواري كانوتيه

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

تعرف على كيفية التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقي

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

Advertisements

منوعات

المزيد

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

طريقة عمل حمص الشام، في البيت زي المحلات والعربيات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية