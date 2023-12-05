ماذا قالت المنتجة ناهد فريد شوقي لـ فيتو قبل وفاتها عن أزمتها مع محمد رمضان

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي ، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

أزمة محمد رمضان وعائلة ملك الترسو

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، أثار محمد رمضان غضب أسرة ملك الترسو بعد مقارنة أعماله بأعمال فريد شوقي.

وردت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي على النجم محمد رمضان بعد مقارنة أعماله بأعمال الفنان فريد شوقي وذلك من خلال حوار تلفزيوني سابق له انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وقالت ناهد فريد شوقي في تصريح خاص لـفيتو:" يكفيني رد فعل الجمهور علي الفيس بوك والانستجرام"، معربة عن سعادتها برد فعل الجمهور تجاه “رمضان”.

المنتجة ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

وقدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

