نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن، وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

نقابة المهن التمثيلية تنعي المنتجة ناهد فريد شوقي



وجاء في بيان النقابة: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وأختها الفنانة رانيا فريد شوقي؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.

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وفاة ناهد فريد شوقي



ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد ىفريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

ناهد فريد شوقي



والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.