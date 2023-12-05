الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

المرور تعيد فتح طرق أسيوط الغربى والعلمين واسكندرية الصحراوى

طريق اسكندرية الصحراوى،فيتو
طريق اسكندرية الصحراوى،فيتو

قررت الادارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء،  فتح كافة الطرق الرئيسية امام قائدى السيارات  عقب انقشاع الشبورة المائية.

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كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية امام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور باغلاق الطرق لحين تحسين الاحوال الجوية.

 

وشملت الطرق: اسكندرية الصحراوى، محور روض الفرج، طريق الكريمات، طريق العلمين، الاسماعيلية الصحراوى.

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واهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وفى وقت لاحق ورد اخطارًا بتحسن الاحوال الجوية وعلى الفور تم اعادة فتح كافة الطرق المغلقة من بينها طريق أسيوط الغربي، طريق العلمين الصحراوى، طريق اسكندرية الصحراوى.

 

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