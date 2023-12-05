لا معلومات عن عدد الضحايا، سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بالخطأ (فيديو)

أعلن مفوض ولاية كادونا النيجيرية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الوطنية قصفت قرية بـ الخطأ خلال عملية روتينية ضد الإرهابيين في المنطقة.

قصف قرية بالخطأ

وأوضح أروان في بيان، أن القصف على القرويين كان غير مقصود ومؤسف، دون أن يذكر أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحادث.

وشدد على أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة التي تعرضت للقصف، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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وادعت وسائل إعلام محلية، أن القصف أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم "ISWAP" في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتنفذ قوات الأمن في البلاد من حين لآخر، عمليات لمكافحة العصابات المسلحة والإرهابيين.

وامس قتل عدد غير مؤكد من المدنيين في هجوم بطائرة مسيرة خلال احتفال ديني في نيجيريا، وفقا لمسؤول محلي.

وألقى صامويل أروان، ممثل وزارة الأمن الداخلي في ولاية كادونا شمالي البلاد، باللوم على الجيش في الهجوم الذي وقع الأحد الماضي في منطقة ريجاسا في كادونا.

ووفقا لأروان، كان سلاح الجو في مهمة روتينية تستهدف الإرهابيين، وتعرضت مجموعة من المسلمين للهجوم عن طريق الخطأ، ولم يذكر أروان عددا دقيقا للضحايا.

وأفادت عدة صحف محلية بسقوط ما بين 30 و80 ضحية يوم الاثنين. ودعا عضو مجلس الشيوخ عن وسط كادونا، شيهو ساني، إلى إجراء تحقيق مستقل.

ونفى الجيش هذه المزاعم، وقالت القوات الجوية النيجيرية إنها لم تكن تنفذ أي عمليات جوية في ولاية كادونا وضواحيها وقت الهجوم. كما أن القوات الجوية ليست الجهة الوحيدة التي تسير طائرات مسيرة قتالية مسلحة في شمال غرب نيجيريا.

ويقاتل الجيش النيجيري بنشاط جماعة بوكو حرام والعصابات الإجرامية العنيفة في المنطقة. وغالبا ما يتم نشر طائرات عسكرية مسيرة في هذه العملية.

وفي الماضي، وجهت اتهامات للجيش عدة مرات بقتل مدنيين عن طريق الخطأ في سياق العمليات العسكرية. وفي عام 2017، قصفت القوات الجوية عن طريق الخطأ مخيما للنازحين داخليا في بلدة ران الصغيرة في ولاية بورنو الشمالية الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.