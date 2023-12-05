إعادة فتح محور روض الفرج وطريق الإسماعيلية الصحراوي عقب انقشاع الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، إعادة فتح محور روض الفرج أمام قائدى السيارات عقب تحسن مستوى الرؤية.

وعينت الإدارة العامة للمرور خدمات ميدانية على الطريق لتقديم اوجة المساعدة لقائدى السيارات بالطريق، فيما اعادة إدارة المرور فتح طريق الاسماعيلية الصحراوى عقب انقشاع الشبورة المائية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

نصائح القيادة الآمنة فى الشبورة المائية، وتجنب من وقوع حوادث الطرق العامة، بالإضافة إلى الحفاظ على السيارات من التصادم وإتلافها وهى كالتالى:-



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1- الالتزام بتعليمات رجل المرور.



2- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.



3- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض

4- استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.



6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.



7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.



8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.



9- استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك.



10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.



11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.



12- وفي حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.