الأقصر تسجل 30 درجة نهارا وتحذير لقائدي السيارات من الشبورة المائية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت30درجة مئوية نهارا،و13درجة مئوية ليلا.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا تحت آشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وتظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وأضافت الهيئة تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية،لدرجة تصل إلى تأجيل السفر في حالة عدم الضرورة.
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