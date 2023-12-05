الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد تصدرها الترند بسبب نانسي عجرم، نبيلة عبيد: بحبها جدا (فيديو )

نبيلة عبيد ونانسي
نبيلة عبيد ونانسي عجرم، فيتو

علقت الفنانة نبيلة عبيد، على تصدرها الترند مؤخرًا بعد رقصها مع نانسي عجرم على المسرح أثناء فعاليات مهرجان البحر الأحمر المقام في المملكة العربية السعودية.

 

نبيلة عبيد تعلق علي رقصها مع نانسي عجرم 

وقالت نبيلة عبيد خلال لقائها مع “Arab wood“: ”أنا لقيت نفسي رايحة لها.. أنا بحبها، وكنت فرحانة بالتكريم ولقيت نفسي رايحة لها والفيديو انتشر وأنا بحبها جدًّا".

وكانت الفنانة نبيلة عبيد نشرت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة.

 

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وعلقت نبيلة عبيد قائلة: "سعيدة بوجودي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة وبحضور فعالياته المختلفة والمنوعة". 

 

وأشادت بشعار المهرجان وقالت: "السينما هي قصتك بمهرجانك.. شعار المهرجان المميز… بحبكم".

انطلقت  أمس الاثنين، أول عروض الأفلام المشاركة في مسابقة مهرجان البحر الأحمر للفيلم القصير وسينما السعودية الجديدة، ضمن فئة الأفلام القصيرة.

 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتتراوح مدة الأفلام الـ19 المختارة للمشاركة بالبرنامج بين 5 دقائق إلى 44 دقيقة، وتشمل الأفلام المختارة ضمن فئة الأفلام القصيرة لهذا العام كلا من: فيلم "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة"، وفيلم "الشتاء الأخير"، فيلم "شارع 105"، وفيلم "تحويلة"، وفيلم "الرحلة"، وفيلم "حوض"، وفيلم" أنا بخير"، وفيلم "شدة ممتدة " وفيلم "كم كم"، وفيلم "سليق"، وفيلم "وحش من السماء"، وفيلم "في شيء"، وفيلم "ترياق"، وفيلم "المدرسة القديمة"، وفيلم "آرت بلوك".

وأكد مدير برنامج سينما السعودية الجديدة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي “محيي قاري”: حرص المهرجان على تمثيل السينما السعودية وأن يكون شاهدا على تطورها وتألقها مع كل دورة من المهرجان والاحتفاء بالسينما السعودية بجميع فئاتها، وتكريم الإنجازات التي حققتها صناعة الأفلام فيها، مشيرا إلى أن برنامج سينما السعودية الجديدة يتطلع لعرض قصص متنوعة وملهمة تتسم بالإبداع والابتكار من جميع أنحاء المملكة لتشكيلة من المواهب السعودية الجديدة الصاعدة.

 

مهرجان البحر الأحمر

وكانت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي افتتحت الخميس الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان  محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

كما حضر أيضًا الفنان قصي خولي وماجي بو غصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينج.

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الـ 3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميًّا قبيل طرحهم بالسينمات.

 

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة  كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).

 

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