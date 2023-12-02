السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نبيلة عبيد تغازل ظافر العابدين في مهرجان البحر الأحمر

نبيلة عبيد وظافر
نبيلة عبيد وظافر العابدين، فيتو

فاجأت الفنانة نبيلة عبيد، الفنان التونسي ظافر العابدين، بإعرابها عن حبها له، وذلك بعد أن تقابلا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

في هذا السياق، احتضنت نبيلة عبيد ظافر العابدين، قائلة له: أنا من المعجبات وبتابعك.

 

 

وكانت الفنانة نبيلة عبيد نشرت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة.

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وعلقت نبيلة عبيد قائلة: "سعيدة بوجودي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة وبحضور فعالياته المختلفة والمنوعة". 

 

وأشادت بشعار المهرجان وقالت: "السينما هي قصتك بمهرجانك.. شعار المهرجان المميز… بحبكم".

 

نبيلة عبيد

وكانت الفنانة نبيلة عبيد عبرت في وقت سابق عن حزنها بسبب القصف المستمر على غزة، والذي تسبب في قتل الأطفال والنساء، وسقوط الكثير من الشهداء.

 

في هذا السياق، نشرت نبيلة صورة لطفلين على حسابها بموقع إنستجرام وكتبت معلقة "منذ يوم السابع من أكتوبر والحياة في العالم كله توقفت.

 

وتابعت: "ما بقيناش نسمع غير أصوات الدمار ومش بنشوف غير لون السواد والدم... الموت بس اللي صوته عالي، قلبي واجعني عليهم، موجوعة على الأطفال اللي مالهمش ذنب في الحياة.. لسه ما شافوش حاجة من الدنيا، ماشافوش غير القتل، قلبي موجوع عليهم وعلى كل الشهداء، يا رب العدل من عندك ومن اسمك السلام، آمين يا رب العالمين".

 

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