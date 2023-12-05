الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الحرنكش، يخفض الكوليسترول والسكر بالدم ويحارب السرطان

فوائد الحرنكش، فيتو
فوائد الحرنكش، فيتو

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق لاذع ومميز يعشقه الكثير من الكبار والصغار لأنه مميز ولذيذ.

وفوائد الحرنكش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولكن بشروط.

 

أهمية الحرنكش وقيمته الغذائية 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الحرنكش من الفاكهة الموسمية التي تزرع في دول حوض النيل ولها قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الألياف والبروتينات والكربوهيدرات وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب والحديد والكالسيوم والفسفور، لذا من الضروري تناوله.

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مخاطر الإفراط في تناول الحرنكش 

وأضافت منى، أنه لا يجوز الإفراط في تناول الحرنكش رغم قيمته الغذائية، وذلك الإفراط في تناول الحرنكش يسبب مضاعفات خطرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية.

 

ممنوع تناول الحرنكش الأخضر 

وتابعت، أنه ممنوع تناول الحرنكش الأخضر أو غير الناضج، لأنه يحتوى على مركب السولانين وهي مادة سامة تسبب النزلات المعوية، لذا عند تناوله يجب التأكد من أنه كامل النضج ولونه أصفر تماما.

فوائد الحرنكش، فيتو 

فوائد الحرنكش 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، إن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الحرنكش، ومن فوائد الحرنكش:-

  • يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.
  • يقوي العظام والأسنان والمفاصل.
  • يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.
  • يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.
  • يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.
  • تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.
  • يعزز حاسة البصر ويقوى النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.
  • يقوي المناعة.
  • يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.
  • يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.
  • يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.
  • يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.
  • يعزز من صحة الجهاز العصبي.
  • يحمي من تليف الكبد والكلى.
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الحرنكش فوائد الحرنكش أهمية الحرنكش وقيمته الغذائية الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية صحة الصحة

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