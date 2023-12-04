فوائد قشر الموز، لصحة القلب ويحل مشاكل البشرة

فوائد قشر الموز، للصحة وللبشرة عديدة وهامة، وقد لا يعلم عنها الكثيرين، في حين أن قشر الموز يحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية، ومضادات الأكسدة القوية، فهي جزء مهم من الموز، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجمال.

فوائد قشر الموز للصحة

وتستعرض الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، فيما يلي بعض فوائد قشر الموز، للصحة وللجمال:

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي قشر الموز على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الإمساك. كما أنه يحتوي على إنزيم البروميلين، الذي يساعد على تكسير البروتينات وتحسين عملية الهضم.

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تعزيز صحة القلب

يحتوي قشر الموز على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب. يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي قشر الموز على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. قد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة العظام

يحتوي قشر الموز على الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام. يساعد الكالسيوم على بناء العظام والحفاظ عليها قوية.

تعزيز المناعة

يحتوي قشر الموز على فيتامين سي، وهو فيتامين مهم لتعزيز المناعة. يساعد فيتامين سي الجسم على محاربة العدوى.

قشر الموز

فوائد قشر الموز للبشرة

تفتيح البشرة

يحتوي قشر الموز على فيتامين سي، والذي يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس.

علاج حب الشباب

يحتوي قشر الموز على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي تساعد على علاج حب الشباب. كما أنه يحتوي على فيتامين أ، والذي يساعد على تقليل التهابات الجلد.

ترطيب الشعر

يحتوي قشر الموز على الألياف الغذائية، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتقليل تكسره. كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن، والتي تساعد على تغذية الشعر.

كيفية استخدام قشر الموز

يمكن استخدام قشر الموز بعدة طرق، سواء للصحة أو للجمال. فيما يلي بعض الطرق لاستخدام قشر الموز:

للصحة

يمكن تناول قشر الموز نيئًا أو مطبوخًا.

يمكن تجفيف قشر الموز وطحنه لصنع مسحوق قشر الموز، والذي يمكن إضافته إلى العصائر أو السلطات أو الأطباق الأخرى.

استخدامات قشر الموز للبشرة

يمكن فرك قشر الموز على البشرة مباشرةً.

يمكن صنع ماسك الوجه من قشر الموز.

يمكن إضافة قشر الموز إلى الشامبو أو البلسم.