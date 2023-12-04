الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الحرنكش، يخفف آلام المفاصل ويحسن صحة العين

الحرنكش وفوائده،
الحرنكش وفوائده، فيتو

فوائد الحرنكش، للصحة عديدة وهامة، ويعرف الحرنكش أيضا باسم الكشمش الأسود أو العنب البري، وهو نبات شجيري ينمو في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء العالم.

 وتعتمد فوائد الحرنكش على كونه غنيا بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات AوC وE، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، ولذلك فتناوله بانتظام، يساعد على امتصاص الجسم لمختلف هذه المغذيات، مما يساعد في علاج العديد من الأمراض، وكذلك حماية الجسم من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

Advertisements

 

فوائد الحرنكش

 

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الحرنكش للصحة عديدة، واستعرضت فيما يلي بعض فوائد الحرنكش:

 

تعزيز صحة القلب

يحتوي الحرنكش على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

 

تخفيف آلام المفاصل

يحتوي الحرنكش على مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهاب والألم في المفاصل، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب المفاصل.

 

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الحرنكش على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تساعد على حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بالالتهابات.

 

تعزيز صحة العين

يحتوي الحرنكش على فيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين من التلف.

 

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الحرنكش على فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تقوية جهاز المناعة. كما أنه يحتوي على الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا، مما يساعد على دعم جهاز المناعة.

 

تحسين الصحة العامة

يحتوي الحرنكش على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز الصحة العامة، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تساعد على الحماية من الأمراض المزمنة.

الحرنكش للصحة

 

فوائد الحرنكش للشعر

 

تقوية الشعر

يحتوي الحرنكش على فيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة الشعر. حيث تساعد هذه العناصر على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

 

زيادة نمو الشعر

يحتوي الحرنكش على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف، مما يمكن أن يساعد على زيادة نمو الشعر.

 

تحسين ملمس الشعر

يحتوي الحرنكش على الألياف الغذائية التي تساعد على ترطيب الشعر وتقليل تساقطه. كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة الشعر.

 

حماية الشعر من الجفاف والتلف

يحتوي الحرنكش على فيتامين A الذي يساعد على ترطيب الشعر ومنع جفافه. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى.

 

يمكن تناول الحرنكش طازجًا أو مجففًا أو مطحونًا للحصول على فوائده للشعر. 

كما يمكن استخدامه كماسك للشعر عن طريق مزج 100 جرام من الحرنكش المجفف مع كوب من الماء ووضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء والشامبو.

 

فيما يلي بعض الطرق الأخرى لاستخدام الحرنكش للعناية بالشعر:

 

إضافة الحرنكش إلى العصائر: يمكن إضافة الحرنكش إلى العصائر للحصول على فوائده للشعر.

استخدام الحرنكش كغسول للشعر: يمكن استخدام الحرنكش كغسول للشعر عن طريق نقع ملعقة كبيرة من الحرنكش المجفف في كوب من الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة ثم تصفية الخليط وغسل الشعر به.

استخدام الحرنكش كزيت للشعر: يمكن استخدام الحرنكش كزيت للشعر عن طريق طحن الحرنكش المجفف، وإضافة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إليه، ثم يمكن تدليك الشعر بالزيت وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء والشامبو.

 

وأخيرا تلفت الدكتورة هدى إلى ضرورة ملاحظة أن الحرنكش قد يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل عسر الهضم أو الغازات، كما أنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية. لذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول الحرنكش، خاصة لأصحاب الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والسكري.

فوائد زيت اللوز الحلو، للشعر والبشرة

فوائد الينسون، قدميه لصغارك في الطقس البارد لتقوية مناعتهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فوائد الحرنكش فوائد الحرنكش للشعر فوائد الحرنكش للصحة فوائد الحرنكش للعين فوائد الحرنكش لمرضى السكر فوائد الحرنكش لكبار السن

مواد متعلقة

فوائد البردقوش، يعالج الالتهابات ويحسن المزاج

فوائد ورق اللورا للشعر، يغذى الشعر ويحد من تساقطه

الأكثر قراءة

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

المتحدث باسم جيش الاحتلال: رئيسة الصليب الأحمر دخلت غزة اليوم عن طريق مصر

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

أسباب تشققات الكعبين، والعلاج بالوصفات الطبيعية في أسرع وقت

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية