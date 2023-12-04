فوائد الحرنكش، يخفف آلام المفاصل ويحسن صحة العين

فوائد الحرنكش، للصحة عديدة وهامة، ويعرف الحرنكش أيضا باسم الكشمش الأسود أو العنب البري، وهو نبات شجيري ينمو في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء العالم.

وتعتمد فوائد الحرنكش على كونه غنيا بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات AوC وE، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، ولذلك فتناوله بانتظام، يساعد على امتصاص الجسم لمختلف هذه المغذيات، مما يساعد في علاج العديد من الأمراض، وكذلك حماية الجسم من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

Advertisements

فوائد الحرنكش

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الحرنكش للصحة عديدة، واستعرضت فيما يلي بعض فوائد الحرنكش:

تعزيز صحة القلب

يحتوي الحرنكش على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

تخفيف آلام المفاصل

يحتوي الحرنكش على مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهاب والألم في المفاصل، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب المفاصل.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الحرنكش على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تساعد على حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بالالتهابات.

تعزيز صحة العين

يحتوي الحرنكش على فيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين من التلف.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الحرنكش على فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على تقوية جهاز المناعة. كما أنه يحتوي على الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا، مما يساعد على دعم جهاز المناعة.

تحسين الصحة العامة

يحتوي الحرنكش على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز الصحة العامة، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تساعد على الحماية من الأمراض المزمنة.

الحرنكش للصحة

فوائد الحرنكش للشعر

تقوية الشعر

يحتوي الحرنكش على فيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة الشعر. حيث تساعد هذه العناصر على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

زيادة نمو الشعر

يحتوي الحرنكش على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف، مما يمكن أن يساعد على زيادة نمو الشعر.

تحسين ملمس الشعر

يحتوي الحرنكش على الألياف الغذائية التي تساعد على ترطيب الشعر وتقليل تساقطه. كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على صحة الشعر.

حماية الشعر من الجفاف والتلف

يحتوي الحرنكش على فيتامين A الذي يساعد على ترطيب الشعر ومنع جفافه. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى.

يمكن تناول الحرنكش طازجًا أو مجففًا أو مطحونًا للحصول على فوائده للشعر.

كما يمكن استخدامه كماسك للشعر عن طريق مزج 100 جرام من الحرنكش المجفف مع كوب من الماء ووضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء والشامبو.

فيما يلي بعض الطرق الأخرى لاستخدام الحرنكش للعناية بالشعر:

إضافة الحرنكش إلى العصائر: يمكن إضافة الحرنكش إلى العصائر للحصول على فوائده للشعر.

استخدام الحرنكش كغسول للشعر: يمكن استخدام الحرنكش كغسول للشعر عن طريق نقع ملعقة كبيرة من الحرنكش المجفف في كوب من الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة ثم تصفية الخليط وغسل الشعر به.

استخدام الحرنكش كزيت للشعر: يمكن استخدام الحرنكش كزيت للشعر عن طريق طحن الحرنكش المجفف، وإضافة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إليه، ثم يمكن تدليك الشعر بالزيت وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء والشامبو.

وأخيرا تلفت الدكتورة هدى إلى ضرورة ملاحظة أن الحرنكش قد يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل عسر الهضم أو الغازات، كما أنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية. لذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول الحرنكش، خاصة لأصحاب الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والسكري.