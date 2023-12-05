الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الفراولة للحامل، للوقاية من الإمساك والحفاظ على عظام ودماغ الجنين

الفراولة، فيتو
الفراولة، فيتو

فوائد الفراولة للحامل، قد لا يتخيلها الكثيرون، فهي هامة لصحة المرأة الحامل خلال أشهر الحمل، وكذلك مفيدة للجنين وتكوين عظامه، كما أنها تحمي الحامل من العديد من المشاكل الشائعة، خلال أشهر الحمل، كالإمساك، والعدوى من الفيروسات والأمراض المعدية، فهي تقوي المناعة، والفراولة فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وهي مصدر جيد لفيتامين سي والألياف وحمض الفوليك، لذلك تتمتع الفراولة بالعديد من الفوائد الصحية للحامل.

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فوائد الفراولة للحامل

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفراولة للحامل عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

تعزيز جهاز المناعة

الفراولة غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تعزيز جهاز المناعة. يمكن أن يساعد جهاز المناعة القوي الحامل على محاربة العدوى والأمراض.

 

الوقاية من الإمساك

الفراولة غنية بالألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، يمكن أن يكون الإمساك مشكلة شائعة أثناء الحمل، ويمكن أن يكون من الصعب التخلص منه.

 

تحسين البصر

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العينين من التلف. يمكن أن تساعد هذه الخصائص الوقائية على تحسين الرؤية ومنع مشاكل العين الشائعة مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

 

الوقاية من أمراض القلب

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف. يمكن أن تساعد هذه الخصائص الوقائية في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

بناء عظام الجنين

الفراولة غنية بالكالسيوم، وهو معدن أساسي لنمو عظام الجنين، ويمكن أن يساعد تناول الكالسيوم الكافي في الوقاية من نقص الكالسيوم لدى الحامل، وهو حالة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية للأم والجنين.

 

الحفاظ على دماغ الجنين

الفراولة غنية بفيتامين ج، والذي يساعد على نمو دماغ الجنين. يمكن أن يساعد تناول فيتامين سي الكافي في الوقاية من مشاكل النمو لدى الجنين.

 

الوقاية من الأنيميا

الفراولة غنية بالحديد، وهو معدن أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يساعد تناول الحديد الكافي في الوقاية من فقر الدم، وهو حالة يمكن أن تؤدي إلى التعب والضعف.

 

التحكم في ضغط الدم

الفراولة غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم. يمكن أن يساعد تناول البوتاسيوم الكافي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الفراولة وفوائدها، فيتو

الكمية المسموح بها من الفراولة للحامل

يوصى للحامل بتناول حوالي 8 أكواب من الفاكهة والخضروات يوميًا. يمكن أن تكون الفراولة جزءًا من هذه الحصة، حيث تحتوي كوب واحد من الفراولة على حوالي 52 سعرة حرارية وجرام واحد من الدهون.

 

نصائح لتناول الفراولة أثناء الحمل

اختاري الفراولة الطازجة الناضجة.

اغسلي الفراولة جيدًا قبل تناولها.

يمكن تناول الفراولة نيئة أو إضافتها إلى العصائر والسلطات والحلويات.

 

موانع تناول الفراولة أثناء الحمل

إذا كنت تعانين من حساسية تجاه الفراولة أو غيرها من الفواكه أو الخضروات، فمن الأفضل تجنب تناول الفراولة أثناء الحمل.

إذا كنت تعانين من مرض السكري، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الفراولة.

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فوائد الفراولة للحامل فوائد الفراولة للجهاز المناعي فوائد الفراولة للقلب فوائد الفراولة للجنين الفراولة للحامل الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية

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