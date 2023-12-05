شبانة: الأهلي متردد في إتمام صفقة التعاقد مع أحمد فتوح

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي هو أسرع "مُبرم" للصفقات في التاريخ، والدليل على ما حدث في صفقات كثيرة حدثت في سنوات سابقة، منها على سبيل المثال مجدي طلبة.

وقال شبانة في تصريحات ببرنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث على شاشة قناة etc: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدلي القيعي يقودان المفاوضات مع مودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد في يناير".

Advertisements

صفقة فتوح على كف عفريت

وأضاف: "هناك تردد في الأهلي بشأن صفقة أحمد فتوح، والإدارة لم تتخذ القرار الحاسم بشأن التعاقد مع اللاعب، وهناك حالة قلق كبيرة، والبعض يخشى من (الشللية) في صفوف الفريق، رغم أن اللاعبين كلهم أصدقاء".

وواصل: "هناك أغلبية في الأهلي تريد ضم فتوح، وأصوات أخرى تطلب التمهل، وحسين لبيب رئيس الزمالك يريد اعتذار اللاعب، ولذلك يصر على موقفه بشأن العقوبات، واللاعب سيظل مجمدًا لحين الاعتذار".

فتوح ينشر ستوري لخطب ود الزمالك

وأكمل: فتوح نشر صورة عبر حسابه وهو بالقميص الأبيض مع جمهور الزمالك، فهل ستحدث انفراجة أم أنه مجرد شغل وكلاء؟!، الموضوع مشتبك للغاية، ولكن هناك تفاصيل جديدة تظهر على السطح، لذلك صورة اللاعب اليوم كانت مفاجأة، هل اللاعب يراوغ الزمالك؟!".

وغازل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير فريقه بعد سلسلة من الأزمات خلال الفترة الماضية.

ونشر أحمد فتوح صورة له مع جماهير الزمالك عبر صفحته الرسمية على إنستجرام ووضع عليها قلب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بيع أحمد فتوح، وخصم 25% من مستحقاته بعد خروجه دون إذن من معسكر الفريق، قبل مباراة زد إف سى في بطولة الدوري الممتاز”.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض الهداف التاريخي للزمالك والاتحاد السكندري قبل موقعة الخميس في الدوري.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يعد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق هو هداف الزمالك أمام الاتحاد السكندري برصيد 8 أهداف، فيما يعتبر تشيرنو مانساري لاعب الاتحاد السابق هو هداف زعيم الثغر فى الشباك البيضاء برصيد هدفين.



موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وتصل إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساجرادا الأنجولي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وسيكون مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.