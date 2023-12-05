موديست يقود قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلى، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست

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الأهلى يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وعاد الفرنسي أنتوني موديست إلى التدريبات الجماعية بعد غياب الفترة بسبب الإصابة.

وتحصل لاعبو الفريق الأحمر على راحة أمس الأحد بعد أن وصلت بعثة الفريق من تنزانيا صباح السبت بعد التعادل أمام يانج أفريكانز.

انتظام نيدفيد وكريستو في التدريبات

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وشهد المران انتظام الثنائي كريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

عبد المنعم يكتفي بخوض تدريبات بدنية

وخاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء أمس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

ياسر إبراهيم يؤدي جلسة في الجيم

وأدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ‏ملعب مختار التتش بالجزيرة‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎

مصير موديست مع الأهلى

وقال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm أن مسؤولى النادى الأهلى أبلغوا وكيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق باحتمالية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف شبانة أن شهر ديسمبر الجاري هو الفرصة الأخيرة للمهاجم الفرنسي مع الأهلى وحال استمرار تراجع مستواه الفني سوف يتم فسخ عقده مع النادي ورحيله عن الفريق بشكل نهائي من أجل التعاقد مع مهاجم آخر لقيادة هجوم القلعة الحمراء في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا التى اقترب الأهلى من الصعود إليها في ظل تصدره المجموعة الرابعة بدور المجموعات.