إبراهيم سعيد يسرد 3 أدلة تؤكد اقتراب أحمد فتوح من الأهلي

كشف إبراهيم سعيد عن حقيقة تلقي أحمد فتوح لاعب الزمالك، عرض سعودي، وموقفه من الانتقال لصفوف الأهلي في يناير.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك أكد أن اللاعب أصبح بعيد للغاية عن التجديد مع الأبيض".

وأضاف: "سبب ابتعاده عن التجديد مع الزمالك هو رفض الإدارة لطلباته المادية، بجانب التصرفات الأخيرة التي بدرت منه، والصور المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة لاعبي النادي الأهلي".

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وتابع: "أحمد فتوح بعيد عن بيراميدز بعد تجديدهم مع محمد حمدي الظهير الأيسر، لذلك لا يوجد أي عروض مصرية ورغبة أي نادي في مصر سوى النادي الأهلي".

وشدد: "مصدر مقرب من فتوح أكد لـ بلس 90 أن أحمد فتوح لا يملك أي عروض سعودية من الاتفاق أو أي نادٍ آخر، وأن اللاعب بعيد كل البعد عن الانتقال للدوري السعودي، واللاعب رغبته هي البقاء في مصر".

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتي كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.