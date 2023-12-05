الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل خطة محافظة الجيزة لتأمين الانتخابات الرئاسية

استعدادات الجيزة
استعدادات الجيزة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيتو

رفعت محافظة الجيزة استعداداتها لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري ضمن خطة تم إعدادها بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمنت الخطة تجهيز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة، لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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وفي السطور التالية نرصد أبرز ملامح هذه الخطة التي أعدتها محافظة الجيزة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة،


 تخصيص أماكن للانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات
 

 

1_ توفير كل التجهيزات للمقار الانتخابية والخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة، وذلك بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

 

2_ وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير، لافتة بأنه سيتم تشكيل فرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ.


مراجعة أعمال الصيانة المطلوبة بالمدارس

 

3_ إجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان.



توفير وسائل نقل لذوي الهمم وكبار السن 

 

4_ قيام  جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، بتوفير، وسائل نقل للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الذهاب لمقار اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، الخاصة بهم فور التواصل بغرف العمليات.

 

5_توفير وسائل مواصلات للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية في حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها؛ لتوفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.



توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل مقر انتخابي

 

6_و توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى أمام كل مقر انتخابي بانتخابات الرئاسة 2024، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية.

 

تجهيز 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية

 

والجدير بالذكر أن محافظة الجيزة تحوي علي   6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

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