تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وخليج العقبة تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء



ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).