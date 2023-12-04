الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تصل لحد السيول، أمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وخليج العقبة تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 5-12-2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الثلاثاء 5_12_2023 في الإسماعيلية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).  

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