كارول سماحة: من الصعب أن نحتفل بأعياد الميلاد هذه السنة وأهلنا يذبحون في غزة

كارول سماحة، علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على قرب قدوم احتفالات أعياد الميلاد.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “العيد هذه السنة صعب... صعب نحتفل بوقت أطفالنا وأهلنا بـ #غزة عم يتعرضوا لمدابح علنية قدام عيون العالم والكل ساكت”.

ومن المقرر أن تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا يوم 17 ديسمبر المقبل احتفالا بأعياد الكريسماس.

ألبوم كارول سماحة الأخير

وفي وقت سابق، قالت المطربة اللبنانية كارول سماحة: إن أغاني ألبومها الأخير "الألبوم الذهبي"، استغرق العمل فيها 4 سنوات، موضحة: "كنت خايفة جدًّا، خاصة أن الألبوم ليس تجاريًّا ولن يكون له مستمعون في الوقت الحالي، ومش هدفي الترند ولا الفيوز، وسط موجة الأغاني السهلة".

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وأضافت كارول سماحة، مؤخرا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "كنت أبحث عن عمل فني إضافة عمل فني كبير للمكتبة العربية، وعمل فني وطني وعربي، وألبوم يجمع بين شاعر كبير مثل: محمود درويش، وبين صوتي ليكون في مكتبتي الشخصية والمغامرة لم تكن سهلة".

وأوضحت: "الشاعر محمود درويش بحر من الأفكار والشعر والمشاعر سواء الوطنية أو الرومانسية أو مشاعره الوطنية، كما أنني بحب الشعر العربي، ومحمود درويش فكر وقصيدة واحدة أو اثنين ليسوا كفاية للخوض في مشاعر مع الشاعر الراحل".