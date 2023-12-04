الاتصالات الفلسطينية تعلن الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الإثنين، انقطاع جديد لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

انقطاع الإنترنت والاتصالات فى غزة

وقالت شركة بالتل في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى".

من جهة أخرى، كان أكد وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات القضاء على حركة حماس.

وقال الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الاثنين: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستستمر شهرين آخرين على الأقل".

وأضاف جالانت أنه "بعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء حماس.

وكان قد أعلن أبوعبيدة، الناطق الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية فى غزة 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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أبو عبيدة يكشف عن عمليات المقاومة

وأضاف أبو عبيدة: "استهدفنا القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف واشتبكنا معها من المسافة صفر وأوقعنا فيها قتلى بشكل محقق".

وتابع أبو عبيدة، بأن عناصر المقاومة وجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.



استهداف قوة إسرائيلية في غزة

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا أيضا قوة صهيونية راجلة بعبوة أفراد وأجهزنا على من تبقى منهم من مسافة صفر في منطقة الفالوجا، كذلك فإن مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وقتلت وأصابت عددا منهم في الفالوجا بمخيم جباليا واستهدفوا 5 آليات".



وتابعت كتائب القسام: "قصفنا مستوطنة نتيفوت وسديروت برشقات صاروخية".

جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية

وفي وقت سابق من أمس، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة

وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلى أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة".

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة فى غزة

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

