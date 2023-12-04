الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

فضيحة أمنية تضرب إسرائيل، مسح تسجيلات المراقبة على حدود غزة لإخفاء تفاصيل طوفان الأقصى

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

ضربت واقعة فساد أمنى الإدارة الإسرائيلية بهدف التعتيم على التقصير الأمنى خلال عملية طوفان الأقصى، وظهرت تفاصيلها فى خضم العدوان الإسرائيلي على غزة ، وتمثلت الواقعة في مسح تسجيلات مهمة توثق لقطات الهجوم المباغت لحركة حماس على قوات الاحتلال يوم 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإنه خلال زيارة قام بها كبار الضباط إلى مقرات ألوية مختلفة تابعة للجيش الإسرائيلي، تبين أنه اختفت بشكل غامض لقطات كاميرات المراقبة على طول الحدود، والتي يعود تاريخها إلى 7 أكتوبر وهو اليوم الذي اندلعت فيه عملية طوفان الأقصى.

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حذف تسجيلات هامة لعملية طوفان الأقصى

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه تمت إزالة التسجيلات المهمة ليوم الهجوم الذي شنته حماس من قاعدة البيانات المركزية.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي بشأن هذه المسألة إن مقاطع الفيديو لم يتم حذفها، بل اقتصرت على الموظفين المصرح لهم بمشاهدتها.


وتم التقاط مقاطع الفيديو هذه من كاميرات مراقبة مختلفة تابعة  لجيش الاحتلال على طول حدود غزة، وهي جزء من الشبكة العسكرية المعروفة باسم "ZiTube".


وبحسب الصحيفة، يبدو أنه تم حذف المقاطع عمدا لعرقلة أي تحقيقات معمقة في الأحداث التي أثارت حالة من الانقسام في الداخل الإسرائيلي.


روى أحد كبار ضباط الاحتياط من إحدى الكتائب الموقف قائلًا: "كنا نخطط لنعرض على أحد الشخصيات الرئيسية مقطع فيديو لحادث معين من الأسبوع الماضي، لنكتشف أن شخصا ما قد حذف مقاطع الفيديو، لقد كان موقفا محرجا للغاية".


حذف فيديوهات هامة لعرقلة التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر

 

وأضاف: "أدى ذلك لاحقا إلى الشكوك حول الدوافع وراء هذه الأعمال، وفي نهاية المطاف، تم منح أذونات خاصة لمن طلب مشاهدة المقاطع، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يحتاج الضباط على مستوانا إلى مثل هذه الأذونات".


وبحسب "جيروزاليم بوست"، كشفت مصادر داخل فرقة غزة أيضا عن خلل في تسجيلات الاتصالات منذ 7 أكتوبر.


ووفقا لهذه المصادر، فإن "بعض التسجيلات إما اختفت أو تم تنزيلها ببساطة عن الشبكة ونقلها بناء على توجيهات الضباط القياديين".


وعادة ما يتم حذف تسجيلات الاتصالات بعد فترة محددة، إلا إذا كان شخص ما يحفظها عمدا داخل النظام.


ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه يبدو أن شخصا ما قد اتخذ خيارا متعمدا إما بنقل هذه التسجيلات أو حذفها لضمان عدم تمكن أي شخص من الاستماع إليها.
 

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