زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد ثقة الجهاز الأمنى وعليه الاستقالة

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه بعدما فقد ثقة الجهاز الأمنى.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أدعو بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد أن فقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الناس.

إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيان معادٍ

أخبار غزة الآن، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قطاع غزة بغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ويحكمه قانون الاحتلال الحربي بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيانا معاديا، وهذا مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانون لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.

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حصار قطاع غزة



وتابع أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة.

مخالفة إسرائيل جميع مبادئ القانون



ولفت إلى أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حمياة المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة جرائم حرب وإبادة جماعية يجب أن تحاسب عليها.

توقف الخدمات في مستشفيات غزة

وأفادت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بانقطاع كامل في خدمات الاتصالات بمدينة غزة وشمال القطاع بسبب تضرر الشبكة جراء العدوان الإسرائيلي.



في سياق متصل، حذرت وزارة الصحة في غزة، من خروج كافة مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب مواصلة إسرائيل لحربها وتوسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته البرية في الأطراف الشمالية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية بجنوب القطاع أثرت بشكل كبير على المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تقديم الخدمات الطبية".

وأضاف القدرة أن الانشغال السريري عالٍ جدًا، ولا يمكن استقبال حالات جديدة، ونجري عمليات جراحية في الممرات وعلى الأرض ودون أدنى الاحتياجات الطبية، بعد الاستهدافات الكبيرة التي أثرت سلبًا على مستشفيات وسط وجنوب القطاع".

وأشار القدرة، إلى أن "الحالات التي تصل نتيجة القصف الإسرائيلي معظمها خطيرة والحروق شديدة للغاية، وذلك يدل على استخدام إسرائيل أسلحة في غاية الخطورة بعملياتها وربما تكون محرمة دوليًّا".

وتابع: "مستشفيات الجنوب عاجزة عن تقديم خدماتها واستمرار العدوان سيؤدي بالتأكيد لخروجها جميعًا عن الخدمة".

ودعا إلى العمل فورًا من أجل إخراج آلاف الجرحى للعلاج خارج القطاع قبل وقوع كارثة صحية الكبيرة.