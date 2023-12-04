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ثقافة وفنون

أحمد عبدالعزيز ناعيا أشرف عبدالغفور: صاحب الروح الطاهرة والخلق الحميد

أحمد عبد العزيز،
أحمد عبد العزيز، فيتو

نعى الفنان أحمد عبدالعزيز  زميله الفنان أشرف عبدالغفور الذي رحل مساء اليوم الاحد إثر حادث سير مروع.

وكتب “عبد العزيز” عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: وداعًا الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.. أشرف الناس.. صاحب الروح الطاهرة والخلق الحميد..عزاؤنا أنك فارقت هذا العالم الحزين لتنعم في جنات النعيم

كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذى توفي مساء اليوم عن عمر يناهز 81 عاما، إثر حادث سير.

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خالد جلال ينعي أشرف عبد الغفور

وقال المخرج خالد جلال إن الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصرى بل والعربى أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفنى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

و من أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

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