الإثنين 06 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

الطفل الرضيع، فيتو
الطفل الرضيع، فيتو

يحتاج الطفل الرضيع إلى العناية الجيدة حفاظا على صحته، وتعانى الأمهات التي يستقلان أول طفل من حيث عدم وعيهن بطرق العناية الصحيحة بالطفل.

ويحتاج الطفل حديث الولادة إلى العديد من الخطوات التي تحافظ على هدوئه وسلامته، بجانب الرضاعة الطبيعية.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، يجب على الأم الاهتمام دائما بنظافة اليدين والقدمين خصوصا بين أصابع الطفل لما قد تحتويه من شعر أو تراب أو قشرة أو عرق  مع قص الأظافر يومًا بعد يوم خاصة في الأشهر الأولى من عمره باستخدام القصافة الخاصة بالأطفال الرضع، وذلك أثناء نومه وبعد الحمام، حتى لا تتسبب في جرحه أو خدشه أثناء حركاته العشوائية السريعة.

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وأضاف شبيب، ولو كانت الام تفضل أن يرتدي الطفل القفازات يجب الحرص على أن تكون قطنية، وغير ضيقه وأن يتم تهوية اليدين والأرجل والتنظيف بين الأصابع تفاديا لأي تعفن بسبب حبس الرطوبة داخل اليدين والقدمين ويرجى ملاحظة أصابع الطفل خصوصا أصابع القدم لأنه من الممكن خيط صغير من الجورب “الشراب” يلتف حول اصبع من أصابع الطفل ويتسبب في احتباس دم وبكاء مستمر للطفل دون معرفة سبب ذلك وتكون الأم في حيرة ما سبب بكاء الطفل فيرجى الانتباه. 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع، فيتو

نصائح مهمة للعناية بالطفل منذ ولادته حتى إتمامه عامين من عمره

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التى تسبب بكاءه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذى ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل فى الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية طفلك من الكوليسترول (فيديو)

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اعرفى خطوات الرضاعة الطبيعية للحفاظ على صحة طفلك

- التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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