تحذير خطير من دولة الاحتلال الإسرائيلية لحزب الله من الدخول في الحرب

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيلون ليفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن الاحتلال مٌصر على تفكيك حركة المقاومة الفلسطينية حماس، من خلال مواصلة الغارات على قطاع غزة.



اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ودعا المتحدث باسم حكومة الاحتلال أهالي غزة بمغادرة شمال القطاع والتوجه جنوبا، زاعما أنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب على حماس.



وحذر المتحدث باسم حكومة الاحتلال من انخراط حزب الله في هذه الحرب، قائلا:" فسيقترف خطأ عمره وستكون التبعات خطيرة عليه وعلى لبنان".





وأكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن الدعم الأمريكي لإسرائيل كان ثابتا منذ البداية، مطالبًا حركة حماس بإعادة جثث القتلى الإسرائيليين لديها.



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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت تقارير إعلامية أنه تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود.



اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت التقارير الإعلامية أن حزب الله اللبناني أطلق صاروخا مضادا للدروع على منطقة في الجليل الأعلى المحتل، وذلك في إطار الاشتباكات بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أمس الأحد، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.



وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.

وأطلق حزب الله اللبناني اليوم صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلية.



ويوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.