أسقطهم بين قتيل وجريح، حزب الله يستهدف طاقم آلية عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه اليوم إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.

وأطلق حزب الله اللبناني اليوم صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل شمالي دولة الاحتلال الإسرائيلية.

وبالأمس السبت، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال، فيتو

وذكر حزب الله اللبناني في بيانه الصادر: "استهدفنا أيضا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".

إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

ونفذ حزب الله 5 استهدافات يوم الجمعة الماضية مع انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.

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انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، الجمعة الماضي، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة

وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي أمس: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل

