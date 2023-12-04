الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة تأوي نازحين في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على جنين، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة،  ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن هناك شهداء سقطوا  في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في بيت لاهيا شمالي غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضافت تقارير إعلامية اليوم أن زوارق الاحتلال الحربية قصفت سواحل بحر خانيونس جنوب القطاع غزة.

وأفادت فضائية "الجزيرة"، باستشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط  خان يونس جنوبي قطاع غزة. 

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت محافظات جنين وقلقيلية والخليل ومخيم الجلزون وقرية جفنا بالضفة الغربية.

المقاومة تتصدى لمحاولات الاقتحام

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، تصدي المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحارة الشرقية لمدينة جنين بالضفة الغربية. 

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال العدوان

وفي قطاع غزة، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي جمعية دار اليتيم، ومخبز البركة بدير البلح.
كما قصف طيران الاحتلال مستشفى كمال عدوان مما أدى لسقوط عشرات الشهداء، والمصابين.

الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه

ومن جانب آخر، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أمس الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

 

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة


وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلي أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة"

 

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة في غزة


من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

 

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