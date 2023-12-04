الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بصاروخ مضاد للدروع

حزب الله يستهدف قوات
حزب الله يستهدف قوات إسرائيلي، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، إنه تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود.


اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت التقارير الإعلامية أن حزب الله اللبناني أطلق صاروخا مضادا للدروع  على منطقة في الجليل الأعلى المحتل، وذلك في إطار الاشتباكات بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أمس  الأحد، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.

Advertisements

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

 وقال  حزب الله في البيان الصادر عنه  إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.


وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله اللبناني في مزارع شبعا، وذلك بعد تجدد القتال في قطاع غزة.
وأطلق حزب الله اللبناني اليوم صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه منطقة  الجليل شمالي دولة الاحتلال  الإسرائيلية.


ويوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال، فيتو 

 

 وذكر حزب الله اللبناني في بيانه الصادر: "استهدفنا أيضا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".          

إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

ونفذ حزب الله 5 استهدافات يوم  الجمعة الماضية  مع انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعا للجنود في محيط موقع جل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.

اقرأ أيضا:

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، الجمعة الماضي، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

 

أول تعليق من حركة حماس على انتهاء الهدنة

وحملت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي أمس: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل 

txt

الصحف العالمية عن حرب غزة: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة.. خطتان أمام الكيان الإسرائيلي للتعامل مع حزب الله.. وخلاف جوهري بين أمريكا وإسرائيل

txt

أسقطهم بين قتيل وجريح، حزب الله يستهدف طاقم آلية عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحداث فلسطين و إسرائيل فلسطين إسرائيل مستوطنات إسرائيلية صاروخ مضاد للدروع حزب الله جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الصحف العالمية عن حرب غزة: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة.. خطتان أمام الكيان الإسرائيلي للتعامل مع حزب الله.. وخلاف جوهري بين أمريكا وإسرائيل

أسقطهم بين قتيل وجريح، حزب الله يستهدف طاقم آلية عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن

زغلول صيام يكتب: مدير فني اتحاد الكرة وكله عند العرب صابون!!

ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

معتمد جمال يستعين بمجموعة جديدة من شباب الزمالك

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

بعد اقحامه للكتاب المقدس، ساويرس يوجه رسالة قوية لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

انخفاض جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حركة تعاملات العملة الخضراء اليوم

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية