الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال بالصواريخ

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم على غزة 

 وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له إن 3 من جنوده أصيبوا بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وفي وقت سابق من اليوم  أفادت فضائية "الجزيرة " نقلا عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 3 جنود قتلوا وأصيب رابع في معارك شمال قطاع غزة.

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وتجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

قوات الاحتلال توسع قصفها لمناطق غزة

وكانت  قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وسعت من عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر اليوم الإثنين، استهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين" اليوم الإثنين إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

في الأثناء أفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت الوكالة إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.

 

قصف في رفح

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح.

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